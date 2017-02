Efter dramatisk fyring af direktøren: Dansk parkerings-app tages til nåde af Københavns Kommune

Opdateret: Københavns Kommune opsagde i sidste uge samarbejdet med appen ParkPark. Efter direktøren i ParkPark er blevet fyret med omgående virkning, tager kommunen nu ParkPark til nåde.

Et ældre billede af Mads Peter Veiby fra dengang, han stod bag mobilselskabet M1.

"Helt ekstraordinært har kommunen valgt at lade ParkPark fortsætte som app-udbyder af mobilbetaling i København."Sådan lyder beskeden i en netop udsendt pressemeddelelse fra Københavns Kommune.Fredag i sidste uge opsagde Københavns Kommune ellers samarbejdet med ParkPark på grund af misligholdelse af de aftalte betalingsfrister."I henhold til kontrakten er dette en væsentlig mangel, hvorfor kontrakten nu ophæves," lød det fra kommunen.Bestyrelsesformand i ParkPark, Mads Peter Veiby, der blandt andet er kendt for at stå bag teleselskabet M1, som TDC købte for et stort millionbeløb i 2009, fyrede omgående direktøren i ParkPark som en konsekvens af problemerne i København."Jeg har i dag med øjeblikkelig virkning opsagt samarbejdet med Bo Abrahamsen, som var direktør og partner i ParkPark. Opsigelse er en direkte konsekvens af, at selskabet over for nogle samarbejdspartnere ikke har overholdt sine forpligtelser.""Det har desværre medført, at nogle af vores gode samarbejdspartnere har opsagt samarbejdet med ParkPark," lød det i en LinkedIN-opdatering fra Mads Peter Veiby.Københavns Kommune skriver i den nye pressemeddelelse, at ParkPark har formået at overbevise kommunen om, at problemerne med misligholdelse af kontrakten ikke kommertil at gentage sig."Københavns Kommune har besluttet at lade app-udbyderen ParkPark fortsætte, efter at Parparks ledelse har taget en række meget markante skridt for at overbevise kommunen om, at firmaet fremover bliver drevet som en sund forretning, der betaler sine regninger til tiden.""ParkPark har bortvist den hidtidige direktør og har overbevist kommunen om, at den øvrige ledelse har været uvidende om de misligholdte kontrakter. Parkpark har desuden betalt alle udestående regninger med dags varsel og har også stillet med en ny og forhøjet bankgaranti.""Derudover har selskabet indsat en ny direktør og foretaget en lang række ændringer i selskabets interne arbejdsgange. Der er bl.a. indført en løbende budgetopfølgning af en statsautoriseret revisor, som skal sikre, at fremtidige betalingsfrister overholdes. Afslutningsvis vil selskabet ien periode betale et á conto beløb hver uge til Københavns Kommune.""Der er tale om en helt ekstraordinær sag. Parkpark har gjort, alt hvad de overhovedet kan, og vi er overbeviste om, at vores kontrakt fremover vil blive overholdt til punkt og prikke. Derfor har vi valgt at give dem en ekstra chance i København," udtaler centerchef Jes Øksnebjerg fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.Bestyrelsesformand i ParkPark, Mads Peter Veiby, har over for Computerworld ikke ønsket at gå mere i detaljer om fyringen af den nu forhenværende direktør i ParkPark."Selvom jeg ærligt indrømmer, at jeg gerne havde været denne sag foruden," lyder det i en mail til Computerworld fra Mads Peter Veiby."Københavns Kommune har optrådt meget professionelt og har alene reageret i fuld overensstemmelse med den kontrakt, vi har/havde med dem," skrev ParkaPark-stifteren tidligere på ugen til Computerworld - og altså før, at Københavns Kommune tog virksomheden til nåde.Mads Peter Veiby udtaler nu i den nye pressemeddelelse fra Københavns Kommune:"Det er ikke noget, der kommer til at gentage sig. Københavns Kommune vil modtage vores betalinger til tiden, og vores kunder kan stole på, at de kan blive ved at benytte vores app til betalingsparkering i fremtiden."ParkPark går kort fortalt ud på, at kunderne via en abonnementsløsning og en mobilapp nemt og hurtigt skal kunne finde frem til en p-plads i en række forskellige kommuner rundt omkring i landet.Ifølge ParkParks hjemmeside er ideen til ParkPark udviklet af både Mads Peter Veiby og Bo Abrahamsen.De to var også sammen om at føre mobilselskabet M1 frem til den store succes, hvor M1 opnåede 100.000 kunder for derefter at blive opkøbt af TDC. Læs mere om det her Efter fyringen af Bo Abrahamsen er Jesper Lindgren Hejlesen blevet indsat som ny direktør i ParkPark.