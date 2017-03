Test: Trods masser af konkurrenter er OnePlus 3T stadig den bedste smartphone til prisen

OnePlus' smartphones måler sig med de bedste på markedet på både hardware og på en imponerende lav pris. Den nye OnePlus 3T er ingen undtagelse.

Telefonen kan føles stor med sin 5,5 tommer store skærm, men man vænner sig hurtigt til den. Omvendt ligger telefonen godt i hånden, og du kan få en lang række flotte covers fra OnePlus i blandt andet bambus eller mahogany. Foto: Morten Sahl Madsen

Telefonen har både minijack-port til dine høretelefoner og et USB C-port til OnePlus' hurtige Dash-opladning. Foto: Morten Sahl Madsen

Specifikationer Android Marshmallow 7.0

5.5 tommer 1920 x 1080 AMOLED-skærm, 401ppi

2.35GHz Qualcomm Snapdragon 821 quad-core processor

6GB RAM

16Mp hovedkamera, LED flash,4K-video og 1080p ved 60bps

16Mp front kamera

802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi

Bluetooth 4.2

4G LTE

Nano-SIM

GPS

NFC

3,400 mAh

152.7 x 74.7 x 7.4mm

158g

OnePlus 3T Plus: Uden diskussion den bedste pris taget hardware og materialer i betragtning

En flot og farverig AMOLED-skærm

Helt igennem godkendt kamera

kraftig processor og velfungerende software Minus: Dyrere end sin forgænger, OnePlus 3

Der findes telefoner på markedet med bedre kamera eller batterilevetid, hvis du er villig til at betale mere. Karakter:

I efteråret lancerede det kinesiske selskab OnePlus sin femte smartphone. Navnet er OnePlus 3T - T for turbo.Det er en mindre opdatering af selskabets OnePlus 3, men stadig værd at anmelde, alene på grund af prisen.Ligesom med OnePlus One, 2 og 3, er OnePlus 3T fyldt med noget af den bedste hardware på markedet, men til knap halvdelen af prisen.Vi tager derfor et kig på vidunder-telefonen fra firmaet, der i over tre år har presset de andre mobilproducenterne med sine lave priser.Sommerens OnePlus 3 og efterårets OnePlus 3T er næsten identiske. Telefonens metalchassis har fået en mørkere tone, men ellers er eksteriøret det samme med tilhørende hurtig fingerskanner og en overraskende brugbar "stille-tilstand"-knap.Skærmen er også stadig "kun" en 1.080 x 1.920 pixel stor 5,5 tommer AMOLED-skærm, men stadig lige så farverig og lysstærk som på OnePlus 3. 3T har stadig hele 6 GB RAM, og softwaren er også identisk med softwaren på OnePlus 3.Noget er dog anderledes, men kun i form af opjusteringer.Processoren i den gamle OnePlus 3 var en Qualcomm Snapdragon 820, og det er en Snapdragon 821 i OnePlus 3T. Det burde ikke give den store forskel i ydeevnen, men Snapdragon 821 bliver ikke nær så varm som 820 og dræner mindre batteri.Batteriet er også blevet 400 mAh større i 3T end i OnePlus 3, hvilket er imponerende taget i betragtning, at 3T stadig ikke er blevet tykkere end OnePlus 3.Også kameraet har fået en mindre opdatering. Frontkameraet er nu 16 megapixels op fra 8 i den tidligere version, og bagsiden har fået en forbedret elektronisk stabilisator, der skulle give skarpere billeder.Prisen er også en smule forandret: OnePlus 3 kostede 2.999 kroner i Danmark, hvorimod du skal betale 3.299 kroner for OnePlus 3T (64GB) eller 3.600 kroner (128GB).I OnePlus 3T sidder som sagt et Snapdragon 821-chipsæt. Det samme finder du i Googles Pixel-telefon, LG G20, LG's netop lancerede LG G6 og HTC U Ultra - de to sidstnævnte er lanceret i 2017.Telefonen er altså lige så kraftfuld som nogle af de nyeste smartphones på markedet, og sammen med OnePlus' Android-version, Oxygen OS bygget på Android 7.0, flyver alting af sted.Du får ikke så kraftig en smartphone til 3.300 kroner hos andre producenter.Alle apps, hvad end det er spil, sociale medier eller billedbehandlings-apps, klarer telefonen med bravour.Selve Oxygen OS-systemet er næsten identisk med Android, hvilket også betyder, at animationer og overgange sker med lynets hast.Telefonens 3400 mAh-batteri holder nemt en hel arbejdsdag, og den medfølgende Dash-charging oplader telefonen imponerende hurtigt. På en halv time kan du oplade batteriet til omkring 60 procent.Både hardware-, software- og designmæssigt ligner OnePlus 3T alle de andre topmodeller.Kun skærmen, der "kun" har en opløsning på FHD (1.080 x 1.920 pixels), og kameraet afslører begrænsningerne af den lavere pris.Hovedkameraet er stadig et 16 megapixel kamera med f/2.0 optik og stabilisator. Er du selfie-glad, er 3T som skabt for dig.Kameraet tager flotte og farverige billeder med skarpe detaljer med hurtig autofokus. Kameraet kæmper mere om aftenen, hvor telefonen automatisk skruer meget hurtigt op for ISO'en og efterlader billeder med megen støj.Det er her, at de dyrere smartphones som Samsung S7, HTC U Ultra og Google Pixel står som bedre produkter.Ligeledes er telefonens optiske stabilisator ikke den bedste, omend stadig brugbar til at stabilisere videooptagelser.De første versioner af OnePlus' telefoner havde svært ved at benytte sig af nogle af de europæiske 4G-bånd, men vi oplever ingen problemer med OnePlus 3T, såfremt dækningen er god.I Valby oplevede vi over 100 mbit/s, mens vi kun fik 12 mbit/s i Herlev. Det siger dog mere om 3 - og om Herlev - end om OnePlus 3T.Du har desuden mulighed for at have to SIM-kort i telefonen, så du både kan have et arbejdsnummer og et privatnummer på samme telefon. Dette har vi dog ikke testet.Opkaldskvaliteten er som på de fleste nyere smartphones. Vi oplevede i hvert fald ikke OnePlus 3T være markant ringere end en iPhone 7, Huawei Mate 9 Pro eller HTC U Ultra.OnePlus 3T er stadig den mest anbefalelsesværdige smartphone, vi har testet.For sølle 3.300 kroner får du, hvad mange af de andre producenter tilbyder for 5.000 kroner: Du får en imponerende hurtig smartphone i gode materialer og topspecifikationer, en flot og farverig skærm, et stort batteri og et ganske godt kamera.Du må dog leve uden funktioner a la trådløs opladning som i Samsungs Galaxy-telefoner, ingen understøttelse af aptX til den bedste bluetooth-oplevelse som i HTC U Ultra eller et dobbeltløbet kamera som i iPhone 7 eller Huawei Mate 9 Pro - alle telefoner som koster flere tusinde mere end OnePlus 3T.For ikke at nævne, at Samsung er lige om hjørnet med sin Galaxy S8, der uden tvivl er OnePlus 3T overlegen.Men for 3.300 kroner er det helt i orden.