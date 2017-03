Magtskifte ulmer på servermarkedet: Huawei stormer frem og bider nu IBM i haserne

Kinesiske Huawei er med ét slag røget op i servermarkedets superliga med vilde væksttal. Nu er der to kinesiske spillere i top fem blandt tre gamle kendinge fra USA.

Den kinesiske tech-gigant Huawei har efter flere år som infrastrukturselskab bidt sig fast blandt toppen af poppen på smartphonemarkedet, og nu blander selskabet sig også blandt verdens største serverselskaber.Det viser de seneste markedsandels-tal over servermarkedet fra it-analysehuset Gartner Hewlett Packard Enterprise er fortsat den største serverleverandør med en markedsandel på 22,9 procent målt på den totale omsætning i fjerde kvartal af 2016.HP-selskabet er ligeledes også det mest profitable med en omsætning på knap 24 milliarder kroner for sine godt en halv million solgte servere, hvilket svarer til lige over 47.000 kroner per server.Til sammenligning har Dell på andenpladsen en omsætning på 18 milliarder kroner for sine 560.000 solgte servere i fjerde kvartal af 2016.Det giver en gennemsnitlig serverpris på godt 32.000 kroner.Det er dog nede på fjerdepladsen målt på omsætning, at den helt store overraskelse med Huawei ligger.For Huawei har formået at kile sig ind i toppen lige foran Lenovo, ligeledes fra Kina, og lige bag det over 100 år gamle tech-selskab IBM fra USA.Huawei har målt på omsætning ifølge Gartner en markedsandel på 7,7 procent - eller knap ni milliarder kroner - fra salget af 245.500 solgte servere.Det giver en gennemsnitspris på knap 36.000 kroner per server.IBM har målt på omsætningen en markedandel på 7,7 procent, mens den for antallet af solgte servere ligger under 4,8 procent.Væksten for Huaweis omsætning på servermarkedet ligger på over 88 procent, hvilket ingen af de andre konkurrenter kommer i nærheden af at kunne hamle op med.Kun Dell kan også spore fremgang i sin serveromsætning, hvilket dog er på beskedne 1,8 procent.På en femteplads i omsætningskapløbet finder vi på en femteplads Lenovo efter HPE, Dell, IBM og Huawei.Lenovo har mellem mellem 1. oktober og 31. december 2016 solgt lige over 220.000 servere.