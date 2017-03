Intel sidder tungt på markedet for server-processorer: Nu vil AMD tage kampen op med ny 32-core processor

AMD vil ind på servermarkedet med sine nye Naples-processorer. Et marked, hvor Intel mere eller mindre har monopol.

Annonce:



Annonce:

Oversigt over AMD Naples sammenlignet med en tilsvarende Intel Xeon-processor. Foto: AMD.

Foto: AMD

AMD er i færd med at udbrede sine nye "Zen"-processorer til pc-selvbyggere, og nu er turen kommet til servermarkedet.AMD har lanceret en mega-chip med hele 32 kerner ved navn Naple baseret på AMD's Zen-arkitektur, og Naples vil være AMD's første processor til servermarkedet i lang tid.Naples-processorerne udkommer i andet kvartal 2017, og ifølge AMD's Senior Vice President og general manager for AMD Enterprise, Forrest Norrod, viser benchmarks allerede "Naples" som værende konkurrencedygtig med Intels server-processorer.Det skriver PCworld.com AMD har meget at indhente. Efter AMD lancerede sine FX-processorer baseret på sin ambitiøse, men fejlslåene Bulldozer-arkitektur i 2010, har Intel mere eller mindre siddet på hele markedet for servere og datacentre.Ifølge IDC sidder Intel i dag på imponerende 99 procent af hele det lukrative marked for processorer til servere- og datacentre.Priserne er derefter. Siden 2010 er priserne på server-processorer steget med 25 procent. Intels dyreste server-processor koster op imod 8.500 dollars - godt 60.000 kroner.Og netop på prisområdet vil AMD kunne presse Intel.AMD's nye Ryzen-processorer til "prosumers" og gamere har en pris markant lavere end Intels tilsvarende ottekernede processorer.Vælger AMD at benytte den strategi på servermarkedet, kan det betyde en stærk konkurrence med Intel, der som minimum kan presse priserne ned på Intels produkter - såfremt Naples lever op til AMD's påstande om ydeevne, der matcher eller er bedre end Intels Xeon-chips.Også ARM-giganten Qualcomm forsøger at komme ind på markedet med sine ARM-baserede processorer.Den nye Naples-processor har endnu ikke noget officielt navn, men er baseret på x86-arkitekturen med 32-kerner. Flere processorer til server-markedet med færre kerner er også på vej fra AMD.AMD's egne benchmarks mellem AMD's Naples og Intels Xeon E5-2699A V4 viser, at Naples er 2,5 gange hurtigere end Intels Xeon til at tygge sig igennem en test bestående af over en milliard datapunkter.Det amerikanske medie ZDnet har en god gennemgang af den nye Naples-processor, der er værd at læse, hvis du er interesseret. Priser er endnu ikke blevet offentliggjort.