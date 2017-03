Danskerne risikerer svenske tilstande: Så meget betaler svenskerne i afgifter på pc'er og smartphones

Kultur-afgifter på pc'er og smartphones er hverdag i Sverige. Danmark risikerer samme type afgifter. Her kan du se, hvor meget svenskerne i dag betaler i kultur-afgift for deres it-grej.

Annonce:



Annonce:

Danske blankmedieafgifter I dag betaler danskerne blankmedieafgifter på fem områder efter en reformering af blankmedieordningen i 2006:



"Vederlaget udgør for 2006 pr. minut spilletid for analoge lydbånd 0,0603 kr. og for analoge videobånd 0,0839," lyder det i den danske ophavsretslov §40.



For digitale medier gør følgende takster sig gældende:



"Vederlaget udgør for 2006 for digitale lydmedier 1,88 kr. pr. stk., for digitale billedmedier 3 kr. pr. stk. og for digitale hukommelseskort 4,28 kr. pr. stk."



Kilde: Ophavsretsloven

Den danske kulturminister Mette Bock (LA) har i denne uge lagt op til en ændring af den nuværende blankmedie-afgift, som forbrugerne betaler for at kunne kopiere underholdning over på lagermedier.Med ændringen ønsker indholdsproducenter fra film-, musik- og andre kulturbrancher at få indført en kompensationsafgift på alle lagermedier, hvilket altså også inkluderer pc'er og smartphones.Sådan en ordning har svenskerne, hvor der er lagt kompensationsafgifter for mulige kopier på alt fra pc'er, eksterne harddiske, MP3-afspillere, settopbokse, smartphones, brændbare DVD'er og VHS-bånd.I Danmark er der i dag ifølge ophavsretsloven kompensationsafgift på analoge lydbånd og videobånd samt på digitale lydmedier, billedmedier og hukommelseskort.Læs også: Vildt slagsmål på vej: Nu vil de lægge nye musik- og film-afgifter på din pc og smartphone Computerworld har kigget på de svenske kompensationsafgifter hos rettighedsorganisationen Copyswede Nedenstående har vi så opstillet et regnestykke for, hvad det ville koste i afgift til kulturudbyderne, hvis de samme priser kommer til at gøre sig gældende i Danmark.Køber du en pc med over 80 gigabyte harddisk, lyder afgiften på 80 svenske kroner, et smart tv med over 320 gigabyte står i 320 svenske afgiftskroner, mens prisen per gigabyte for en smartphone er på 3,5 svenske kroner.Med spritnyt hardware i form af en pc, et smart-tv og en smartphone med 256 gigabyte harddisk i indkøbsvognen skal hr. og fru Jönsson altså slippe 1.296 svenske kroner - godt 1.000 danske kroner.De samme varer kan i dag købes i Danmark uden kulturafgift.