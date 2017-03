Vil udfordre Microsofts OneDrive: Google Drive får nye funktioner - se dem her

Google optimerer Google Drive til virksomheder med et hav af nye funktioner.

Google tilføjer en lang række nye funktioner til cloud-tjenesten Google Drive.Det blev annonceret ved Googles enterprise-orienterede Cloud Next-conference.De nye funktioner er rettet direkte mod virksomheder, men burde også gøre kur mod de mere almindelige forbrugere, der benytter Google Drive i grupper.Blandt de nye funktioner finder du Team Drives, der tillader bedre administration af tilladelser og adgang til mapper og filer.Team Drives sikrer i højere grad, at mapper og filer ikke forsvinder eller kan tages med, hvis en medarbejder forlader virksomheden.Google videreudvikler også sin "Vault"-funktion, der gør det lettere at eksportere data ud af Drive, ligesom Google nu tilbyder vejledning og værktøjer til lettere at migrere fra tjenester som eksempelvis Microsofts Sharepoint til Google Cloud.Til forbrugerne er der en smart funktion på vej, der intelligent vil kunne forudse, hvilke filer og mapper du får brug for, når du installerer Google Drive på din computer og undlader at hente alle mapper ned.Dropbox har i dag en lignende funktion.Ligeledes låner det nye Google Drive lidt fra sin Android-app med funktionen "Quick Access". Google Drive forsøger at forudsige, hvilke filer du vil have adgang til og vise dem allerede på Google Drives startskærm.De nye funktioner er ikke revolutionære, men ønsket. Særligt Team Drives kan løse et større problem med management og konti.Du kan læse mere om Google Drives nye funktioner her.