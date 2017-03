Tyskland gør klar til bøder på over 370 millioner kroner til Facebook for hadske posts

Hadske indlæg og opfordringer til vold og kriminalitet på sociale medier som Facebook kan snart komme til at koste over en kvart milliard kroner i Tyskland. Læs her, hvad Danmarks store nabo gør for at imødegå rabiate udtalelser på nettet.

Tyskland med en rig historie på krig og undertrykkelse er i gang med et lovarbejde, der skal forhindre såkaldt hate-speech (hadske indlæg) og truende opdateringer på sociale medier som Facebook.Hvis hate-speech alligevel slipper igennem til publicering, kan et socialt medie som Facebook risikere bøder op mod 370 millioner kroner, mens Facebooks lokale direktør kan risikere bøder på op mod 37 millioner kroner."Dette (lovforslag) opstiller bindende standarder for den måde, som de sociale netværk håndterer klager og forpligter dem til at slette kriminelt indhold," forklarer Tysklands justitsminister som oplæg til det kommende lovarbejde.Det skriver Reuters I dag har Tyskland allerede nogen af verdens strammeste love vedrørende hadske ytringer, offentlige opfordringer til kriminalitet og voldstrusler.Eksempelvis kan en person risikere fængselsstraf ved at benægte, at Holocaust har fundet sted, og med det kommende lovarbejder bliver den praksis så overført til den virtuelle verden.Ideen er, at opstramningerne på indholdet på sociale medier skal modgå den nuværende tendens med falske nyheder og racistisk indhold, der ofte er målrettet den mere end en million flygtninge og immigranter, som Tyskland har åbnet grænserne for i de seneste to år.Tilbage i 2015 satte Tyskland gang i et arbejde med Googles YouTube-site og Facebooks sociale medie, hvor de to it-giganter underskrev en adfærdskodeks med henblik på at få fjernet hadsk indhold inden for et døgn.Senest har Tyskland så fundet ud af, at YouTube er i stand til at fjerne 90 procent af al ulovligt indhold inden for en uge, mens Facebook kun fjernede eller blokerede for 39 procent. Til sammenligning ligger Twitter helt nede på én procent.Nu bliver tingene så yderligere strammet, så de sociale mediegiganter risikerer bødestraf, hvis de ikke overholder de tyske regler for at imødegå had, vold og kriminalitet på nettet.