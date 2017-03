Tiltale i Atea-bestikkelsessag: Atea betalte syv dages Dubai-tur og Formel 1-løb til kunder

I alt har tidligere Atea-ansatte udført bestikkelse og underslæb for over 1.2 millioner kroner.

Annonce:



Annonce:

Sagen om Region Sjælland startede det hele Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job.



Der er nedlagt navneforbud, så vi kan her ikke nævne deres navne, men en række af de sigtede har i en periode siddet varetægtsfængslet.



Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.



Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea.



Kort tid efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.



Det skete i januar 2015, og det kan du læse mere om her: Atea-veteraner går sammen i nyt selskab - vil på storhugst blandt Ateas kunder.



3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.



Det kan du læse mere om her: Region Sjælland annullerede stor it-kontrakt kort før anholdelser.



Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.



Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, konto 2840.



Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.



Hemmelige lydoptagelser har afsløret, at Region Sjælland sikkert ikke har været den eneste Atea-kunde, som har haft en særlig aftale om at kunne trække på en intern Atea-konto.



Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.



Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.

163.530 kroner samlet eller 81.765 kroner per mand.Det kostede det Atea at sende to it-ansatte i henholdsvis Region Sjælland og Rigspolitiet på syv dages rejse til Dubai med alt betalt tilbage i november 2014.Det viser anklageskrifterne på otte tiltalte i den store bestikkelsessag, som Computerworld har fået indsigt i. I alt er syv personer samt selskabet Atea tiltalt for enten modtagelse af bestikkelse, at tilbyde bestikkelse eller grov underslæb.Rejsen til Dubai indebar blandt andet flybilletter på business class, billeje, hotelophold, restaurantbesøg og billetter til Formel 1-løb og andet.Desuden benyttede Atea "midler, som regionen havde tilgode hos Atea" til at betale for yderligere omkostninger vedrørende rejsen, hvilket løb op i 256.122 kroner.Bagmandspolitiet anser de 256.122 kroner som underslæb, men vil ikke uddybe formuleringen i anklageskriftet, da det skal bruges som bevisførelse i retssagen.I forbindelse med rejsen til Dubai sigtes både de offentlige it-ansatte og diverse tidligere Atea-ansatte for aktiv og passiv bestikkelse samt underslæb af særlig grov beskaffenhed.Formålet med rejsen var ifølge anklagemyndigheden for tre nu tidligere Atea-chefer at fastholde kunderne hos Atea, og på sigt få Region Sjælland og Rigspolitiet med over til de tre tidligere ansattes fælles nye selskab, 3A-It.Ifølge anklageskriftet var de to it-ansatte bevidste om, at turen var betalt af Atea.De to it-ansatte havde også modtaget andre ydelser og gaver fra Atea-ansatte over en længere årrække, ligesom også andre sigtede fra Region Sjælland har modtaget gaver, heriblandt hotelophold med ægtefæller på Hotel Bella Sky i København.Atea har også tilbudt andre rejser til blandt andet Las Vegas tre gange samt yderligere en rejse til Dubai, lyder det i anklageskriftet.Ifølge anklageskriftet har den ene af de to it-ansatte også modtaget 12 flasker rødvin, et hotelophold på Radisson Blu og en middag til et privat arrangement, som Atea betalte.I alt ønsker Bagmandspolitiet (SØIK) at beslaglægge op imod 1,2 millioner kroner hos de otte tiltalte.Der er endnu ikke berammet en dato for retsmødet.