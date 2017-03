Succesfolkene fra Unity Technology og Sitecore: Mangel på it-folk skader Danmark

Direktør Jens Klarskov fra Dansk Erhverv

Reportage: Står det til it-virksomhederne, skal der fokus på manglen på it-specialister. Det skal være nemmere at få folk til Danmark og så skal Skat og universiteterne være mere erhvervsrettede. Tag med til IT-Branchens årsmøde.

Global R&D HR Director hos Unity Technologies, Anders Johansen

Lars Fløe Nielsen, medstifter og CDO hos Sitecore

Arbejdskraft, arbejdskraft, aktier og skat. Det var nogle af temaerne, da foreningen IT-Branchen afholdt årsmøde torsdag aften på Børsen i København.I anledning af foreningens 100-års jubilæum var årsmødet i samarbejde med startup-organisationen CPHFTW omdannet til ét stort arbejdende politisk værksted.Målet med arbejdet var, at de mere end 200 fremmødte it-ledere sammen skulle formulere et manifest, som kan bruges til at skubbe den førte politik i en mere it-venlig retning.I den anledning var det ikke kun venlige ord, der flød fra de indbudte talere fra succesfulde virksomheder som Tradeshift, Unity Technology og Sitecore.Specielt manglen på specialiseret it-arbejdskraft blev fremhævet flere gange.Direktør Jens Klarskov fra Dansk Erhverv understregede, at beregninger ganske vist viser, at der i 2030 vil mangle 19.000 it-specialister, men at problemet er akut allerede i dag.Han fortalte, at budskabet fra hans medlemsvirksomheder er klart: "Vi manglede de her it-specialister i forgårs".Det giver ifølge ham kun en stakket frist, at Danmark er et af de mest digitaliserede lande i Europa.For en undersøgelse udarbejdet af Dansk Erhverv viser, at vores styrker især ligger inde for webhosting, webportaler og databehandling.Og de områder udgør kun 10 procent af de samlede it- og teknologikroner. På de øvrige områder ligger Danmark efter de øvrige nordiske lande.Jens Klarskov fremhævede især, at beløbsgrænsen for lønnen til udenlandske medarbejdere igen er blevet hævet, og det gør det svært at rekruttere den savnede arbejdskraft i udlandet.Samme tema blev uddybet af Global R&D HR Director hos Unity Technologies, Anders Johansen.Unity har i dag kontorer i 30 forskellige lande, men har også oplevet problemerne ved at få udenlandsk arbejdskraft til Danmark og hvad det betyder:"En af vores første ansatte var en litauer, som var en af de fem bedste i verden på sit felt. Man han kunne ikke komme ind i Danmark. Det førte til, at vi i dag har to kontorer i Litauen med i alt 65 ansatte og et stærkt samarbejde med universitetet der.", forklarede Anders Johansen.Han understregede desuden, at bedre samarbejde mellem it-erhvervet og universiteterne i Danmark står højt på hans ønskeliste:"Jeg oplever, at der er mange gode universiteter i Danmark og mange gode studerende. Det gør, at vi godt finde gode medarbejdere i Danmark, hvis altså betaler nok. Men det halter rigtigt meget med at arbejde sammen med universiteterne.", slog han fast.Han efterlyste, at universiteterne fokuserer lige så meget på de eksisterende virksomheder, som på at skabe nye start-ups.Anders Johansen fra Unity slog i øvrigt også fast, at politikerne bliver nødt til at justere den måde som især aktie-ordninger beskattes hårdt på, hvis der skal yderligere gang i væksten i it-virksomhederne.Skat var også temaet hos Lars Fløe Nielsen, medstifter og CDO hos Sitecore.Han efterlyste en større fleksibilitet hos Skat, så man som virksomhedsejer nemmere kan ind og ud af Danmark uden at flytningen bliver set som et forsøg på skatteunddragelse.Lars Fløe Nielsen kom dog også med en opsang til de danske virksomheder selv, som han opfordrede til at tænke mere internationalt.Han fremhævede blandt andet, at Sitecores første patent blev optaget i USA, da stifterne allerede tidligt havde indset at fremtiden var international.Den pointe bliver understreget af, at Lars Fløe Nielsen kunne fortælle, at Sitecore har passeret de 1.000 ansatte som statsminister Lars Løkke tidligere har efterlyst.Men også, at internationaliseringen og tilgængeligheden af arbejdskraft betyder, at blot 22 procent af de ansatte sidder i Danmark.