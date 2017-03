Samsungs nye digitale assistent fungerer ikke som Siri, Cortana og Google Assistent - og det er heller ikke meningen

Efter diverse læk fortæller Samsung nu selv om sin kommende digitale assistent, Bixby, der skal gøre det nemmere at bruge Samsungs telefoner.

Læs også: Efter den eksplosive Note 7: Samsungs næste smartphone får virtuel assistent fra skaberne af Siri Imens det endnu er lidt svært at vurdere Bixbys evner ud fra et enkelt blogindlæg, lyder Samsungs plan ambitiøs.Der er potentiale for, at Bixby kan blive en ikonisk del af Samsungs produkter - eller blive lige så rædderligt et produkt som Samsungs første forsøg med en stemmeassistent, S-voice, der var markant ringere end Googles alternativ. I første omgang vil Bixby kun fungere i Samsungs egne apps og nogle få udvalgte, men Samsung vil muligvis frigive en SDK til udviklere, så også andre udviklere kan inplementere Bixby, såfremt de ønsker det.

For godt et år siden opkøbte Samsung AI-virksomheden Viv Labs, der var grundlagt af udviklerne bag Apples digitale assistent, Siri.Derfor er det heller ikke opsigtsvækkende, at Samsung, verdens største producent af smartphones, nu har præsenteret en ny digital assistent kaldet Bixby.Det interessante er dog Bixbys mulige fokusområde. Modsat sine digitale søstre: Microsofts Cortana, Googles Assistent, Amazons Alexa og Apples Siri, fungerer Bixby ikke som en stemmestyret, ekstra søgeknap til Wikipedia eller til at fortælle, hvordan vejret bliver.I stedet placeres Bixby ifølge Samsung midt i systemet som en intelligent brugerflade, der på tværs af Bixby-aktiverede apps binder selve Android-systemet bedre sammen og vil - ifølge Samsung - spare dig tid og klik.Det skriver Samsung i et blogopslag Ved et tryk på en dedikeret knap på siden af telefonen vil Bixby aktiveres og forstå, hvilken app du har åben og yde hjælp.Ligeledes forstår Bixby halve og hele sætninger med manglende information, så tale burde føles mere naturlig og knap så mekanisk. Som Samsung skriver, så vil Bixby "forstå hvad du siger - og ikke bare forstå dine kommandoer."Dog skal du ikke regne med at se Bixby på dansk foreløbig. I første omgang kommer Bixby kun på engelsk og koreansk.Målet med Bixby er at spare dig for klip frem og tilbage i og imellem apps. Samsung forklarer i sit blogindlæg, at Bixby blandt andet vil kunne sende et givent billede i galleri-appen direkte til din mor, uden at du skal skrive kontaktoplysninger eller skifte app."De eksisterende digitale assistenter har fokus på at være kloge og kan svare på spørgsmål, hvor Bixby i stedet kan udnytte den app, som du har åben, til at hjælpe dig - både på skrift og tekst," skriver Samsung i en blog om Bixby.Bixby forventes at blive lanceret sammen med den kommende Samsung Galaxy S8-smartphone, der lanceres d. 29, marts, men Samsung stopper ikke her.Planen er, at Bixby skal integreres i Samsungs andre produkter som fjernsyn og vaskemaskiner, så du kan sige til din smartphone, at dit fjernsyn skal tændes på kanal 4 eller bede din vaskemaskine om at starte en vask.