Ramt af den ene skandale efter den anden - nu hævder Uber pludselig at have haft den bedste uge nogensinde

Ubers kunder ser tilsyneladende stort på de mange skandaler, som virksomheden er tynget af.

Annonce:



Annonce:

"Det står klart for mig, at mine overbevisninger og den tilgang til ledelse som jeg har forfulgt i min karriere ikke står i overenstemmelse med, hvad jeg har set og oplevet hus Uber."

Uber har gennem de seneste måneder været ramt af den ene skandale efter den anden. Men hvis vi skal tro Ubers egne udmeldinger, så ser det ud til, at brugerne stadigvæk strømmer til tjenesten.For ifølge det amerikanske tech-medie Recode havde Uber i sidste uge sin bedste uge på det amerikanske marked nogensinde.Og i de første måneder af 2017 er Uber på sine mest modne markeder vokset hastigere end i de samme måneder sidste år, hævder Ubers chef for det amerikanske og canadiske marked, Rachel Holt, ifølge Recode.Og på de mindre modne markeder som det latin-amerikanske er væksten ifølge Recode endnu mere eksplosiv.Her har væksten været på 600 procent sammenlignet med samme periode sidste år.Med de seneste udmeldinger forsøger Uber uden tvivl at nuancere det dystre billede, der gennem de seneste måneder er blevet tegnet af selskabet.En udvikling der kulminerende tidligere på ugen, da Ubers næstkommanderende Jeff Jones sagde sit job op med følgende svada:"Det står klart for mig at mine overbevisninger og den tilgang til ledelse, som jeg har forfulgt i min karriere ikke står i overenstemmelse med, hvad jeg har set og oplevet hus Uber," lød det i en erklæring som han sendte til Recode Den mediestorm, der formodes at have ledt Jeff Jones til sin konklusion startede i sidste måned, da den tidligere Uber-ingeniør Susan J. Fowler skabte stor røre i Silicon Valley med et blogindlæg, hvor hun skrev om sit "meget, meget mærkelige år hos Uber" I løbet af sit år hos Uber oplevede hun angiveligt, at arbejde i et betændt arbejdsmiljø, der var præget af både sexisme og sex-chikane, og hvor HR-afdelingen ikke greb ind, når kvindelige ansatte indrapporterede deres oplevelser.Kort tid efter blev Uber desuden involveret i en skandale, hvor Google anklager Uber for at basere sine selvkørende biler på teknologi stjålet fra Google.Og næsten samtidig måtte Ubers stifter og administrerende direktør Travis Kalanick ud og undskylde for sin opførsel, da der dukkede en video op på nettet, hvor han overfuser en Uber-chauffør.Sidst, men ikke mindst kunne den amerikanske avis New York Times afsløre, at Uber har anvendt et avanceret software-system, der er designet til at snyde myndighederne.Systemet, der internt hos Uber går under navnet Greyball, bruges til at identificere og blackliste brugere, der er tilknyttet politi og retsvæsenet, og som dermed kan formodes at bruge appen til at indsamle beviser mod tjenestens chauffører.