Ny teknologi fra Facebook og Nokia øger undersøisk fiber-kabels kapacitet med 2,5 gange

Nokia Bell Labs og Facebook har udviklet ny teknologi, der øger kapaciteten i fiber-optiske kabler med op til 2,5 gange. Det er tæt på det absolut maksimale, lyder det fra selskaberne.

Behovet for kapacitet stiger hele tiden, og det bliver kun endnu voldsommere, når eksempelvis Internet of Things og virtual reality rigtigt slår igennem, mener de.Det er noget, som de store it-selskaber erkender, og Facebook og Nokia har nu fundet en metode til at øge kapaciteten i de store fiber-optiske kabler, der blandt andet transporterer data under Atlanterhavet, ganske betragteligt.Et af de store Atlanterhavs-kabler på 5.500 kilometer - AEConnect (America Europe Connect) kobler Kilalla, Irland og New York, USA, sammen, og det er på dette kabel, at de to selskaber har testet den nye fiber-optiske teknologi.Den er udviklet af Nokia Bell Labs. Ifølge selskabet er den så effektiv, at den bringer datamængderne ganske tæt på fiberkablernes absolut maksimale kapacitet.De fiberkabler, som Facebook normalt anvender, har normalt en kapacitet på 13Tbps. Med den nye teknologi kan denne kapacitet øges til 32Tbps.Den nye teknologi udnytter, at kapaciteten i fiber-optiske kabler som udgangspunkt kan øges alene ved at tilføre nyt udstyr i hver ende af kablet. Dermed slipper man altså for at gøre noget ved selve kablet.Nokia peger dog på, at alle fiber-kabler er forskellige og at deres evne til at flytte data afhænger af eksempelvis længde, glassets karakteristika og lignende.Den nye teknologi hedder PCS (‘Probabilistic Constellation Shaping'). Den gør det muligt for netværket af ‘skifte gear,' lyder fra Nokia."Et netværk skifter mellem forskellige gear for at transportere data mest effektivt. Det udstyr, som vi kender i dag, har imidlertid kun ganske få af disse gear. Det ændrer PCS helt på," lyder det fra Kyle Hollasch, marketingdirektør i Nokias optiske netværks-forretning.Ifølge gør teknologien nemlig, at udstyret hele tiden skifter frekvens - lidt ligesom ‘million-gear' på en knallert.Ifølge Nokia Bell Labs anvender teknologien såkaldte quadrature amplitude modulation-formater (QAM) til hele tiden at justere transporten ind efter den givne, maksimale kapacitet i et fiberoptisk kabel.Ifølge Nokia vil PCS-teknologien være klar til udrulning inden for de kommende tre år.Mark Zuckerberg har tidligere peget på, at kapacitets-krævende virtual reality bliver en af de vigtigste teknologier for sociale medier i fremtidens, mens video i høj opløsning allerede i dag er et krav.Således anbefaler Netflix for eksempel alle brugere at anvende bredbåndsforbindelser på mindst 5Mpbs - og endda 25Mpbs til Ultra HD.