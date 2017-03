Nu kan du hente iOS 10.3: Her er nyhederne

Apple udsender den seneste iOS-opdatering med nye funktioner til din iPhone og iPad. Også Mac-computere får en opdatering med ventet "night-mode".

Apple har netop frigivet den store iOS 10.3-opdatering til iPad og iPhone.Blandt bug-fixes og andre mere eller mindre usynlige opdateringer finder du den nye funktion til at finde dine Apple AirPods, hvis de bliver væk.Ud over at se den seneste gemte geografiske placering for dine AirPods, kan du også få de to høretelefoner til at spille en høj lyd, så du kan finde dem under sofahynden.Også iOS i biler, CarPlay-funktionen, bliver opdateret med en længe ventet funktion, så du nu kan nemmere kan multitaske via nye app-ikoner for senest brugte apps.iOS 10.3 bringer også forbedringer til Voice over Wi-Fi og en mere stabil brugeroplevelse i både Safari og Mail-appen.Under de nye funktioner opdaterer Apple også din iPhones filsystem til, hvad Apple kalder APFS - (Apple File System). Før opdateringen benyttede din iPhone det 31-årige gamle filsystem HFS.Ud over en hurtigere opstart fra sluttet tilstand, burde skiftet til det nye filsystem dog ikke have den store effekt for dig som forbruger.Apples Mac-computere får også en opdatering i disse dage til version 10.12.4.I den nye version kan du indstille din computer til automatisk at aktivere Night Mode (aftentilstand), hvor skærmlyset justeres til at udsende knap så meget blåt lys og gør farverne varmere. Det blå lys kan være med til at give dig søvnproblemer.Night Mode er en funktion, som allerede findes i både iPhones og iPads, og har du tendens til at sidde i et mørkt rum med din iPad, iPhone eller Mac, så er funktionen kærkommen.Også Mail-appen får rettet bugs, ligesom der bliver rettet flere fejl relateret til PDF-visning i Billedfremviser.