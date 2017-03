Digitale chefer og it-sikkerhedschefer steget mest i løn: Så meget kan du tjene som it-mand i USA

Det er slut med de meget store lønstigninger for de amerikanske it-folk. Se her, hvor meget du score på at være it-mand i USA.

De amerikanske it-folk har i det seneste år haft en begrænset gennemsnitlig lønstigning på tre procent, viser den nyeste lønstatistik fra vores amerikanske søstermedie.Det svarer til et mindre fald i stigningerne i forhold til i fjor, hvor de amerikanske it-folk havde den største fremgang i størrelsen på deres løn i en årrække.Det kan du læse mere om her. Det er de amerikanske digitale chefer og it-sikkerheds-chefer, der er steget mest i løn. De har haft en stigning på henholdsvis 7,9 procent og 6,4 procent i forhold til lønniveauet året før.En digital chef i USA har nu en gennemsnitlig årsløn på 232.000 dollar - små 1,6 millioner kroner eller cirka 130.000 kroner om måneden.En it-sikkerhedschef tjener i snit 173.000 dollar om året - knap 1,2 millioner kroner.Lidt længere nede af rangstigen er det netværks-arkitekter og database-managere, der i de seneste år har haft de største lønstigninger. Begge grupperne er steget med 5,8 procent i forhold til året før.Deres gennemsnitsløn er nu henholdsvis 122.000 dollar (830.000 kroner) og 115.000 dollar om året (785.000 kroner)Vores amerikanske søstermedie har også kigget nærmere på de områder, hvor der for alvor er mulighed for at score store lønforhøjelser på det amerikanske marked.Det er typisk områder med stor betydning for forretningens succes, hvilket gør det nødvendigt med dygtige folk.Skal man score store lønforhøjelser i USA, bør man derfor være- Help desk/teknisk support.- Software-udvikler.- Systemadministrator- Forretnings-analytiker.- System-arkitekt.- CIO- Netværks-ingeniør- Analytiker- Netværks-administrator.Undersøgelsen viser også, at de amerikanske it-folk oplever, at den største udfordring, som de har i deres hverdag, er at holde trit med den teknologiske udviklnig.Næsten halvdelen af de it-ansatte føler, at dette er en udfordring i hverdagen.