Mistede CIO til COWI - Nu har NNE fundet ny it-topchef: Henter ny CIO hos Novo

Pharma-virksomheden NNE måtte sige farvel til sin CIO, der skiftede til COWI. Nu har NNE ansat en ny CIO - og han kommer fra Novo Nordisk.

Tidligere på måneden kunne Computerworld fortælle, at NNE skulle finde en ny CIO.Jerrik Bagger Sørensen sagde nemlig farvel til til CIO-posten i NNE for i stedet at blive CIO i COWI.Nu har NNE fundet CIO-afløseren, og han hentes hos NNE's ejer, Novo Nordisk.Det er Thomas Braa Andersen, der er vice president i Corporate IT i Novo Nordisk, der nu bliver CIO og vice president for Global IT i NNE.Det oplyser NNE til Computerworld.Thomas Braa Andersen har været ansat i Novo Nordisk siden 1999 og har siden da haft en række forskelllige lederstillinger i it-organisationen."Thomas kommer med en signifikant erfaring inden for it og ledelse og begynder i NNE den 1. april," oplyser selskabet.Den nye NNE-CIO får ansvaret for en it-organisation med omkring 60 medarbejdere i Danmark og Kina.NNE har i alt omkring 2.000 medarbejdere fordelt på 15 kontorer rundt omkring i verden.Jerrik Bagger Sørensen, der altså skiftede NNE ud med COWI, nåede at være næsten 10 år i NNE.Han erstattede i COWI Claus Hagen Nielsen, tidligere kåret som Årets CIO i Danmark i 2014 , der i stedet blev CIO i Sitecore Corporation.Der er i det hele taget godt gang i CIO-rokaderne i Danmark for tiden.Tidligere på ugen fortalte vi, at TDC mister sin CIO, Charlotte Hersdorf, der skifter til en it-topstilling i Nordea. Læs mere om det her