Stor Windows 10-opdatering på vej: Creator Update klar om to uger

Microsoft er færdig med sin næste store opdatering til Windows 10 kaldet Creator Update. I begyndelsenaf april kan du opdatere din computer for at få de nye funktioner.

Opdateringen er designet til at inspirere til kreativ leg og fordybelse. Her kan du blandt andet skabe, dele og opleve en ny verden i 3D eller mixed reality samt finde nye funktioner og forbedringer til browseren Microsoft Edge.

Samtidig får brugerne nye og forbedrede sikkerheds- og privatindstillinger.





Opdateringen er gratis og bliver downloadet automatisk som alle andre Windows 10-opdateringer. Husk at tage en backup inden opdateringen for at undgå grimme overraskelser.



Edge-browseren får nye funktioner heriblandt en oversigt over gemte faner.

Hovedfokus i opdateringen handler om 3D og mixed reality. Paint-programmet får en stor overhaling og bliver til et 3D-program, hvor du kan tegne og modellere i tre dimensioner.



Du kan også omdanne 2D-tegninger til 3D-tegninger ligesom du kan bruge dine 3D-tegninger i Microsofts andre programmer såsom Powerpoint.

Det nye sikkerhedscenter i Windows 10 Creator Update.

Fra 11. april udsender Microsoft den næste store opdatering til Windows 10 kaldet Creator Update. Det skriver Microsoft i et nyt blogindlæg. I forbindelse med lanceringen af Creator Update har de fleste hardware-producenter som eksempelvis Dell, HP og Lenovo lanceret headset til en lavere pris en eksempelvis HTC Vive. Til virksomheder kommer der også nye værktøjer, der burde gøre det lettere at monitorere og håndtere Windows 10-enheder.