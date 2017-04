Storleverandør af iPhones står klar til at overtage stor del af Toshiba

Det taiwanske kæmpeselskab Foxconn er klar til at tilbyde Toshiba 190 milliarder kroner for en stor del af det japanske firma.

Det taiwanske teknologiselskab Foxconn er mest kendt som Apples hovedleverandør af iPhones og iPad-tablet-computere, der samles i millionvis på Foxconns gigantiske fabrikker i Kina, der mest minder om byer.Nu står Foxconn angiveligt klar til at købe hele Toshibas chipforretning, som det japanske selskab forsøger at sælge.Foxconn er angiveligt klar til at tilbyde Toshiba 190 milliarder kroner for chip-forretningen, der ikke mindst består af stor-produktion af NAND-flash og hukommelseschip.Alle Toshibas fabrikker på området befinder sig i Japan, der engang var en magtfaktor inden for chip-produktion.Som det er tilfældet inden for mange andre områder, har der i de senere år været stort pres på fra kinesiske producenter, der gradvist har ædt markedsandele.Toshiba har i flere år haft svært ved at følge med ikke mindst konkurrenten Samsung på ikke mindst storage-området, hvor Samsung har forbedret produktions-processerne ganske markant i forhold til Toshiba.Det er vurderingen, at lige præcis Foxconn som ny ejer vil kunne give Toshiba-forretningen mulighed og volumen til at kunne komme på omdrejningshøjde med rivalerne.Foxconn har i nogle år været i gang med at købe op overalt i verden. Selskabet har for tiden fabrikker i USA, Asien, Europa og Sydamerika.Foxconn er også i gang med japanske Sharp, hvilket du kan læse mere om her:Toshiba står nu med flere interesserede købere, som foruden Foxconn tæller sydkoreanske SK Hynix samt kapitalfonden Silver Lake. Begge byder dog angiveligt langt mindre end Foxconn.Toshiba er interesseret i så høj en pris som mulig, da salget af chip-forretningen alene er nødvendig, fordi Toshiba mangler midler til at dække den gigantiske nedskrivning, som selskabet har været tvunget til at gennemføre på datterselskabet Westinghouse Electric, der bygger atomkraftværker.Westinghouse gik konkurs for et par måneder siden.