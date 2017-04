Har livsfarlige design-fejl: Du skal kassere disse USB-opladere med det samme

En af de falske og farlige opladere.

Sikkerhedsmyndighed i Sverige advarer om en stribe konkrete USB-opladere, der både kan give stød og bryde i brand og derfor trækkes tilbage fra markedet. Se de 14 opladere her.

Der er alvorlige problemer med både design og mærkning i lang række USB-opladere.Det viser en ny stor undersøgelse fra den svenske myndighed Elsikkerhedsværket.Undersøgelsen af kvaliteten og sikkerheden i USB-opladere (eller manglen på samme) er stadig i fuld gang. Indtil videre er 14 konkrete opladere blevet udpeget som værende decideret farlige, mens yderligere 46 skal testes i den kommende tid.Det er dog de 14 opladere, som menes at have de mest alvorlige fejl og mangler.Det betyder også, at der allerede er indført et salgsstop, ligesom allerede solgte opladere trækkes tilbage."Bemærkningerne er så alvorlige, at produkterne skal trækkes tilbage fra forbrugeren," skriver Elsikkerhedsværket.En del af problemerne skyldes, at der er tale om kopi-produkter."Det er værd at bemærke, at syv af USB-opladerne ikke bærer fabrikantens navn eller varemærke," konkluderes det."Elsikkerhedsværket har også en mistanke om, at Nokia-laderen er en piratkopi, at Lidu-opladeren er et forsøg på at efterligne Samsungs ved hjælp af vildledende mærkning, og at de to opladere, der er markeret med FoxInk, forsøger at efterligne Apples opladere med vildledende mærkning."Elsikkerhedsværket har publiceret en liste med de 14 opladere , den er gal med.Flere af dem er blandt andet solgt via CDON.com, som en del danskere også anvender.Derudover er det en kendt sag, at der også her i Danmark florerer en del kopi-opladere og opladere af tvivlsom kvalitet.Computerworld er i gang med at undersøge, om de 14 konkrete opladere også er solgt direkte på det danske marked.Uanset hvad skal man ikke tage chancen og fortsætte med at anvende en oplader, hvis den ikke overholder de nødvendige sikkerhedsstandarder og -krav.Elsikkerhedsværket skriver om flere af de 14 opladere, at de er livsfarlige, fordi designet ikke er i orden."Disse alvorlige mangler kan medføre elektrisk stød eller brand, og når plastmaterialet i adapterhuset ikke er brandsikkert, forøges risikoen for brandspredning," lyder det eksempelvis om en af de opladere, der efterligner Apples egen iPhone-oplader.Selv med helt lovlige og ægte opladere, der overholder sikkerhedsstandarderne, kan der opstå problemer.Det betyder også, at Sikkerhedsstyrelsen her i Danmark generelt anbefaler, at man ikke oplader elektroniske enheder om natten. Skulle der opstå brand om dagen, er chancen for at optage det i tide nemlig bedre. Læs mere om det her Samtidig har eksempelvis Apple tidligere selv produceret opladere, der viste sig at være problematiske.Det førte sidste år til, at flere hundrede tusinde Apple-opladere skulle ombyttes på det danske marked. Den sag kan du læse mere om her