Alvorlige sårbarheder i Linksys-routere: Tusindvis af routere er ramt - se modellerne her

Alvorlige sårbarheder er fundet i populære routere. Tusindvis af Linksys-routere er ramt. Se de sårbare modeller her.

Flere tusinde routere fra Linksys i produktserien Smart WiFi indeholder alvorlige sårbarheder.Det meddeler sikkerhedsfirmaet IO Active.IO Active skriver , at det er i firmwaren, sårbarhederne gemmer sig, og at Linksys er informeret om sårbarhederne, men at der endnu ikke er udsendt de nødvendige opdateringer."Efter at have foretaget 'reverse engineering' på router-firmwaren, identificerede vi i alt 10 sikkerheds-sårbarheder, der dækker over alt fra lav til høj risiko, hvoraf seks af dem kan udnyttes via fjernadgang fra uautoriserede angribere."IO Active beskriver, hvordan seks af sårbarhederne gør det muligt at skabe en Denial-of-Service (DoS)-tilstand på routeren."Ved at sende nogle få forespørgsler eller misbruge et særligt API, stopper routeren med at svare og genstarter sågar også.""Herefter er administratoren ikke i stand til at tilgå web-brugergrænsefladen, og brugere kan ikke tilslutte sig routeren, før angriberen stopper DoS-angrebet."Samtidig har sikkerhedsfirmaet opdaget, at it-kriminelle på de berørte Linksys-routere kan opsnappe tekniske og følsomme informationer om routeren.Det drejer sig om eksempelvis firmware-versionen og Linux-kernel-versionen, listen over aktive processer, tilsluttede USB-enheder og WPS-pin til WiFi-forbindelsen.De informationer vil så kunne bruges i efterfølgende angreb.Samtidig skriver IO Active, at det er muligt at eksekvere kommandoer på routeren, så man får root-privilegier, ligesom det er muligt at skabe bagdøre til senere brug.Linksys fik besked om sårbarhederne af IO Active den 27. januar, og ifølge IO active drejer det sig i hvert fald om 7.000 enheder, der indeholder sårbarhederne.Heldigvis befinder de fleste af routerne sig i USA og Canada, men lande som Holland, Sverige, Norge og 'mange andre' nævnes også.Det anbefales, at brugerne sikrer sig, at man ikke anvender standard-brugernavnet og-adgangskoden, og at man slår automatiske opdateringer til. Hos Linksys kan man desuden finde mere information om, hvordan man beskytter sig, indtil en egentlig firmware-opdatering er klar.Det er disse konkrete Linksys-modeller, det drejer sig om:EA2700EA2750EA3500EA4500v3EA6100EA6200EA6300EA6350v2EA6350v3EA6400EA6500EA6700EA6900EA7300EA7400EA7500EA8300EA8500EA9200EA9400EA9500WRT1200ACWRT1900ACWRT1900ACSWRT3200ACM