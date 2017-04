Morgen-briefing: Forsvarer protesterer over dommer i Atea-sagen / Nordisk Film investerer 77 millioner kroner i svensk spilfirma / Danskerne strømmer til ny betalingsløsning på nettet

Forsvarer protesterer over dommer i Atea-sagen. Nordisk Film investerer 77 millioner kroner i svensk spilfirma. Danskerne strømmer til ny betalingsløsning på nettet. Godt nyt for de 3.916 danske Teslaer: Ekstra superchargere på vej. Russiske hackere på spil i det franske valg?

Godmorgen denne tirsdag morgen og velkommen til Computerworlds morgen-briefing, hvor du får det hurtige overblik over it-nyhederne tirsdag morgen.Advokaten Naja Wærness Larsen, der repræsenterer en af de tunge tiltalte i den såkaldte Atea-sag, ifølge Børsen udsendt en pressemeddelelse, hvor hun skriver, at hun har klaget over valget af dommer til de kommende tunge sager, hvor nogle af de ‘store fisk' i sagen skal for retten - heriblandt Atea som selskab samt en Atea-mand, der også tidligere har været for retten.Naja Wærness Larsen er utilfreds med, at den valgte dommer også har dømt i den stribe af indledende mindre sager i det store sagskompleks, hvor flere er blevet dømt."Eftersom den pågældende dommer har fundet diverse ansatte ved offentlige myndigheder skyldige i modtagelse af bestikkelse fra Ateas side, har dommeren derved også indirekte tilkendegivet, at ansatte i Atea har ydet bestikkelse, og eventuelt også selskabet i sig selv - idet modtagelse af bestikkelse forudsætter samtidig udøvelse af bestikkelse," skriver advokaten.Nordisk Film køber sig ind i det svenske computerspil-firma Avalance Studios, der står bag kendte spil som Mad Max og Just Cause og har mere end syv millioner registrerede brugere verden over samt 270 medarbejdere,.Nordisk Film lægger 100 millioner svenske kroner på bordet. Det svarer til godt 77 millioner danske kroner.Avalance Studios anvender sin egen motor - apex - til spillene, nemlig Avalance Open World Engine." Vi har en strategi om målrettet at investere i gaming, og vi ser frem til at arbejde sammen med Avalanche Studios om at nå nye højder," lyder fra Allan Mathson Hansen, koncerndirektør i Nordisk Film, i en udsendt meddelelse. Han indtræder med investeringen i Avalance Studios bestyrelse.Hver uge tilmeldes 100.000 danskere til Nets nye betalingsløsning ‘Husk mig.'I en pressemeddelelse skriver Nets, at mere end en million nordiske forbrugere har tilmeldt sig løsningen på ganske få måneder.Med løsningen kan man som tilmedlt bruger nøjes med at indtaste de tre sikkerhedscifre bag på betalingskortet, når man køber en vare på nettet. Dermed slipper man altså for at skulle indtaste ellers nødvendige 23 cifre - kortnummer, dato og sikkerhedscifre.Nets lancerede løsningen i oktober, og mere end 26.000 nordiske e-butikker har siden tilmeldt løsningen.Nets meddeleler, at ‘Husk mig' for øjeblikket får 100.000 nye tilmeldinger om ugen. Alene i marts blev en halv million kort tilmeldt-"Med nu 1,2 million tilmeldte kort i alt er løsningen ved at blive en helt ny betalingsstandard inden for e-handel," skriver Nets.Siden 2012 har Tesla udrullet knapt 5.400 såkaldte Supercharger-stationer over hele verden. Her kan ejerne af den trendy elbil oplade batteriet i en fart - og med den rigtige Tesla-model endda lade gratis.Nu lover Tesla ifølge blog-post , at der inden udgangen af 2017 vil være mere end 10.000 tilgængelige ladestandere.I Danmark betyder det, at der inden 2018 vil blive etableret to nye opladestationer - en nær Horsens og en i Roskilde. Tesla har i dag syv stationer i Danmark.Allerede dagen efter det franske valg, florerer der rygter om, at præsidentkandidat Emmanuel Macron er blevet hacket af russiske cyberkriminelle.Sikkerhedsselskabet Trend Micro har i hvert fald opdaget et phishing-angreb mod Macrons lejr, og det er muligt at nogle af de ansatte dermed er kommet til at røbe deres passwords og brugernavne, så hackere har haft lejlighed til at inficere systemer med virus, overvågningssoftware og andet godt fra havet.Ifølge Trend Micro er det hackergruppen ‘Pawn Storm,' der står bag angrebet.Herhjemme fyldte phishings-angreb fra Rusland en del i Computerworlds spalter mandag, hvor vi dækkede en hackergruppes succesfulde phishing-angreb på Forsvarets internet mailsystemer.