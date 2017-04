Atea-direktør om stort dyk i indtjeningen: "De kunder, der har været inde i butikken, har købt de billigere varer. Vi har ikke været i stand til at sælge så mange af de andre ydelser"

Direktør for Atea Morten Felding tager indtjeningsdykket i dagens kvartalsregnskab med ophøjet ro. "Det er lidt med blandede følelser, man kigger på de her tal, men omvendt så er det heller ikke noget, der får mig til at ryste i bukserne," siger han.

Interview: Regnskabet fra Atea viser massiv vækst på toplinjen, men indtjeningen følger ikke med. Det er en del af en større strategi, forklarer direktør Morten Felding. "Det er lidt med blandede følelser, man kigger på de her tal, men omvendt så er det heller ikke noget, der får mig til at ryste i bukserne," siger han.

Der er propfyldt i Ateas butik. Kunderne står i kø ved kassen, men kurven er fyldt med tilbudsvarer. Sådan kan man illustrere Ateas første kvartal af 2017."Vi oplever i det her kvartal, at de kunder, der har været inde i butikken, har købt de billigere varer. Vi har ikke været i stand til at sælge så mange af de andre ydelser i det her kvartal, som vi ellers har været i de forgangne kvartaler," forklarer Morten Felding, der er direktør i Atea."Nej, det er også det, vi skriver""Jeg havde været tilfreds, hvis vi var vokset på bundlinjen."Den enorme omsætningsvækst på 19 procent skal tilskrives, at Atea sidste år tog en strategisk beslutning om at kapre markedsandele i det offentlige."Sidste år meldte vi ud, at vi specielt på softwareområdet tog en strategisk beslutning. På aftaler med kommuner og regionerne valgte vi at være aggressive på prisen for at få fodfæste hos de her kunder for så at kunne sælge andre tjenester og ydelser ind," siger Morten Felding."Men vi ser i Q1, at den enorme vækst, der har været på software, har været på de softwareprodukter, som der er en meget lav marginal på."Det seneste års massive kunderov i det offentlige har i følge Morten Felding kun kunne lade sig gøre på grund af Ateas størrelse.Som en af landets absolutte stormagter indenfor it-udbud virksomheden vundet ordrer og accepteret, at det bliver med en lavere indtjening."En af styrkerne ved at være en stor virksomhed som vores er, at når vi byder ind på projekter, kan vi på nogle områder gå meget lavt på prisen, og så efterfølgende sælge andre ydelser ind. Ligesom hvis du går i supermarkedet og der er tilbud på mælk, så tjener supermarkedet ikke penge på mælken. De tjener penge på, at du køber alt muligt andet, så det samlet set bliver en god forretning," siger Atea-direktøren,Med dagens regnskab må direktøren så konstatere, at der er blevet solgt masser af mælk, men de saftige bøffer ligger tilbage i køledisken.Det bekymrer dog ikke Morten Felding, der er sikker på, at Atea når sine mål for året."Det er lidt med blandede følelser, man kigger på de her tal, men omvendt så er det heller ikke noget, der får mig til at ryste i bukserne," siger han."Havde jeg haft en afvigelse på de procenter i fjerde kvartal, så havde jeg haft et massivt problem. Men vi taler første kvartal, og vi taler et lille tal i forhold til den samlede størrelse."