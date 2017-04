TDC afslører: Her er vores tre nye it-topchefer - skal styrke netværket og driften

TDC Group har over de seneste måneder mistet flere centrale topchefer i den tekniske del af selskabet. Nu er selskabet klar med tre nye top-profiler.

TDC har over de seneste måneder mistet flere centrale topchefer fra den tekniske del af koncernen.Charlotte Hersdorf stoppede tidligere i år som CIO i TDC for at skifte til en it-topstilling i Nordea.Carsten Bryder fratrådte ved udgangen af december som CTO (teknisk direktør) i TDC for i stedte at blive administrerende direktør i Telias og Telenors fælles netværksselskab, TT-netværket, fra 1. juni.Og koncerndirektør og COO i TDC, Peter Trier Schleidt, forlod også TDC for nogle måneder siden.Nu meddeler TDC Group dog, at der er fundet tre nye topledere til koncernen under forretningsområdet Operations - det dækker over IT Development, IT Operations og On-Site."Jeg glæder mig over at kunne byde disse tre stærke og kompetente profiler velkommen i TDC Group. Med deres internationale profiler og stærke telco-kompetencer kan de drive de transformationer, som er nødvendige i dag i teleindustrien," udtaler Jens Aaløse, koncerndirektør i TDC Group."De tre nye ledere skal blandt andet sikre den fortsatte agilitet i vores udvikling, stabilitet i vores netværk og enkelthed i vores drift. Det er helt afgørende for, at vores dygtige medarbejdere kan levere det allerbedste til vores kunder, som fortsat er det helt centrale omdrejningspunkt for os i TDC Group," siger Jens Aaløse i en pressemeddelelse.De tre nye topchefer, TDC har hyret, har alle internationale erfaringer med i baggagen. Det drejer sig om:Hun kommer ifølge TDC Gorup fra Sunrise Communications AG, Zürich, hvor hun er direktør for IT Business Continuity and Development."Hun har været i Sunrise Communications AG siden 2007 og tidligere hos Swisscom Mobile og H3G. Antonietta er fra Italien, og hun starter i TDC Group senest i august."Han kommer fra Tieto, hvor han i dag er vice president for Corporate Responsibility på koncernniveau."Christer har været hos Tieto siden 2004 og tidligere hos KI Consulting and Solutions. Christer er fra Sverige, og han starter i TDC Group i juni," skriver TDC Group.Han kommer fra Ericsson, hvor han er region head of Network Rollout and Field Services, Northern Europe and Central Asia."Han har været hos Ericsson siden 2011 og før det hos Relacom AB og NCC. Christian er fra Danmark og begynder i TDC Group 1. maj."