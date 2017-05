Nye datacentre fra Facebook og Apple sætter dansk energiproduktion under pres

Det er blandt andet her på Apples nye datacenter i Viborg, at der kommer til at blive brugt enorme mængder elektricitet.

Med etableringen af nye datacentre fra henholdsvis Apple og Facebook på dansk grund bliver der behov for at fyre op i kulkedlerne. Det vurderer Energistyrelsen i en ny rapport.

Fem millioner megawatt-timer.Så meget ekstra energi kommer det danske erhvervsliv samlet set til at bruge, når Apple og Facebooks nye datacentre tages i brug. Det svarer til en stigning på omkring 25 procent.Et forøget forbrug i den størrelsesorden er en så stor belasting på det danske elforbrug, at det vil øge forbruget af fossile brændstoffer. Det skriver Børsen "Datacentrene, der forventes etableret, er af en størrelse, så det de har væsentlig betydning for Danmarks samlede elforbrug," siger Mikkel Sørensen, der er kontorchef Energistyrelsen til avisen.I følge Børsen er energiminister Lars Christian Lilleholt (V) trukket i arbejdstøjet.Han bekræfter, at de nye datacentre vil øge nationens elforbrug og CO2-udledning, men forsikrer om, at man i en energiaftale til efteråret vil gøre op for dette ved at fortsætte udbygningen af vedvarende energi.