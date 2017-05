Apple slår sin egen alle tiders rekord som mest værdifulde selskab: Er nu mere end 5.400 milliarder kroner værd

Amerikanske Apple's aktie oplever i disse måneder en decideret optur. Siden præsidentvalget i november er aktien steget med 50 procent.

Gigantiske Apple's aktie fortsætter sin himmelkurs. Den amerikanske mastodont er nu mere end 5.400 milliarder kroner værd.

I mange lommer rundt om i verden gemmer sig en iPhone, ligesom der i mange tasker på vej til arbejde i disse timer ligger en iPad eller en MacBook.Værdien på det verdenskendte firma er da også voldsomt stigende.Senest har Apple som det første amerikanske selskab rundet en markedsværdi på 800 millarder dollar. Det er en stigning på 100 millarder dollar på to år."I betragtning af, at Apple har et begrænset antal produkter, har selskabet virkelig domineret markedet på en måde, som kun få virksomheder har, og det har været i stand til at fastholde margen på trods af mange konkurrenter," pointerer Rick Meckler fra LibertyView Capital Management i New Jersey til Reuters.De seneste måneder har amerikanske Apple oplevet en vild aktieoptur.Siden præsidentvalget i november sidste år, hvor amerikanerne valgte Donald Trump til præsident, har Apple oplevet en værdimæssig stigning på 50 procent.Hvis aktien forsætter sin nuværende optur, så vil Apple i løbet af i år runde en markedsværdi på 1.000 milliarder dollar. Det svarer til mere end 6.800 milliarder kroner.Vi fortalte fornylig, at Apple også er det selskab i verden, der har flest kontanter stående på bankbogen. Faktisk har Apple så mange penge på opsparingskontoen, at selskabet kan købe et par af verdens største selskaber kontant og stadig have nogle milliarder stående.