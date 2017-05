Rygtet om it-chefens skrumpende budget er stærkt overdrevet: Har stadig langt det største it-budget

It-chefen er ikke længere ene om at have budget til at investere i it-løsninger, men myten om, at magten (og pengene) i dag ligger et andet sted, holder slet ikke.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Flere afdelinger og chefer i virksomhederne investerer i it og digitale løsninger - men it-chefen har langt stadig det største it-budget.Både HR-direktører, salgschefer og finans-topfolk tænker i dag også i it-investeringer, fordi det er de digitale løsninger, der for alvor kan løfte deres afdelinger og forretningsområder.Det er dog fortsat it-cheferne og it-organisationerne, der dominerer, når det kommer til it-investeringer. Det konkluderer rådgivningsfirmaet Forrester i en ny analyse.Dermed hamres der også en pæl igennem myten om, at it-cheferne efterhånden er blevet kørt helt ud på et sidespor."Forresters analyse viser, at skiftet fra CIO'en til forretningslederne som it-indkøbere er langt mindre dramatisk, hvor blot fem procent af alle nye tech-indkøb vil styres af forretningen i 2018,", skriver Forrester-analytiker Andrew Bartels i et blogindlæg Forrester konkluderer også, at der er meget stor forskel på, hvor mange it-kroner, der er i spil hos de forskellige chefer og ledere i virksomhederne.Marketingchefer og webshop-cheferne har det største digitale budget at gøre godt med, mens eksempelvis finansdirektører, driftschefer, supply chain-chefer og kundeservice-chefer i mindre grad investerer i it.Forrester konkluderer samtidig i analysen, der er baseret på tal fra USA, at kun 30 procent af investeringerne i it går til nye projekter, mens 70 procent kommer i spil, når løsninger og systemer skal vedligeholdes, i forbindelse med outsourcing og lignende.Det er dog også tydeligt, at de nye projekter, der sættes i gang, oftest har en meget tæt kobling til forretningen."60 procent af de nye projekt-investeringer går til projekter, der direkte understøtter forretningen. Resten er fokuseret på CIO-projekter som sikkerhed, cloud, medarbejdersamarbejde og ny it-infrastruktur," skriver Forrester.