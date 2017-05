Spritnye smartphone-tal: Android og iOS æder alt - der er intet tilbage til de andre platforme

Android og iOS har nu fuldstændig overtaget det globale smartphone-marked. Der er intet tilbage til de alternative platforme på markedet.

Sølle 0,2 procent.Det er den lille del af kagen, der er tilbage, når Android og iOS har taget for sig på det globale smartphone-marked.Det fremgår af helt nye tal fra Gartner over salget af nye smartphones på globalt plan i første kvartal i år.Her har Android en markedsandel på 86,1 procent mod 84,1 procent i samme kvartal sidste år.iOS er i samme periode gået fra en markedsandel på 14,8 procent til nu 13,7 procent.Det betyder, at der nu kun er 0,2 procent tilbage af markedet til de øvrige smartphone-platforme.I første kvartal sidste år var der trods alt 1,1 procent, som blandt andre Windows Phone kunne 'nyde godt af.'For år tilbage var der en række platforme i spil på smartphone-markedet, og Windows Mobile/Phone og Blackberry klarede sig ganske fornuftigt.Det er slut nu, hvor Android og iOS sidder så tungt på markedet, at de øvrige spillere reelt er presset ud."På markedet for smartphone-operativsystemer står kampen nu helt tydeligt mellem Android og iOS. Mens andre OS'er kæmper for at få momentum, steg Androids markedsandel med to procent," lyder det fra Gartner i den nye markedsanalyse.Her skriver analysefirmaet samtidig, at det ikke mindst er de kinesiske smartphoneproducenter, der satser på Android, der er med til at sikre platformens vækst.I første kvartal i år var Samsung fortsat den største smartphoneproducent med en global markedsandel på 20,7 procent ifølge Gartner.Apple lå på andenpladsen med en markedsandel på 13,7 procent.Herefter kommer Huawei med 9 procent, Oppo med 8,1 procent og Vivo med 6,8 procent - alle satser på Android.Der blev samlet set solgt næsten 380 millioner smartphones på globalt plan i første kvartal i år. Det er 9,1 procent flere end i samme kvartal sidste år.