Morgen-briefing: Nyt job til tidligere it-direktør i Coop og DSB / EG risikerer at miste millionkontrakt / GomSpace åbner kontor i Singapore / Ny topchef til Ingram Micro Danmark

Nyt job til tidligere it-direktør i DSB og Coop. EG risikerer at miste millionkontrakt. GomSpace åbner kontor i Singapore. Ny topchef til Ingram Micro Danmark. Mangel på knowhow og penge står i vejen for digitalisering.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over de hurtige it-nyheder fredag morgen.René Munk-Nissen, tidligere CIO i Coop og i DSB, har fået nyt arbejdet. Det er i virksomheden INVIXO Consulting Group, hvor René Munk-Nissen netop er startet som ansvarlig for forretningsområdet Business Solutions."Jeg glæder mig til at starte i INVIXO og denne nye udfordring med at bygge et af de bedste konsulenthuse med base i Danmark. For mig personligt er det professionelt et nyt område og med en unik mulighed for at bygge noget stort og spændende med Business Solutions forretningsområdet," udtaler René Munk-Nissen.Sidste efterår blev René Munk-Nissen ansat som it-direktør i Region Hovedstaden. Inden han nåede at begynde i jobbet, blev det dog meddelt, at han efter personlige overvejelser havde valgt alligevel ikke at tiltræde stillingen.Nu er han så klar til et nyt skridt i karrieren. I det nye job hos INVIXO Consulting Group skal René Munk-Nissen sikre ny vækst for Business Solutions og stå i spidsen for opbygningen af organisationen.En forsinkelse af et stort it-system risikerer nu at koste EG en millionkontrakt med Kombit.Det drejer sig om et it-system til kontanthjælpsområdet kaldet Kommunernes Ydelsessystem. I en intern mail til kommunerne skriver Kombit, at forsinkelserne kan få konsekvenser for EG. Det skriver IT-Watch I mailen kan man blandt andet læse, at "Alle parter ser med stor bekymring og alvor på situationen, og Kombit har meddelt EG, at alle kontraktuelle tiltag er mulige, herunder en ophævelse af kontrakten."It-systemet er indtil videre udskudt fra slutningen af 2017 til midten af 2019, skriver IT-Watch.Den nordjyske satellit-producent GomSpace åbner kontor i Singapore som led i selskabets plan om at blive 'global spiller med noget nær raket-fart,' som det lyder i en meddelelse fra GomSpace."Vi har gennem længere tid haft aktiviteter og kunder i Asien, og vi vil meget gerne være tættere på markedet, da det vokser kraftigt. Derfor går vi nu i gang med at rekruttere ingeniører og it-medarbejdere til GomSpace Asia, og vi forventer at være omkring fem ansatte inden årets udgang," lyder det fra direktør Niels Buus.Salgschef Sune Ottesen er allerede flyttet til byen med sin fanmilie.Du kan læse mere om GomSpace her:Ingram Micro har ansat Jakob Kvist-Sørensen som nye administrerende direktør for den danske forretning. Han tiltræder 1. august.Jakob Kvist-Sørensen kommer fra en stilling som salgsdirektør for SMB-markedet i Microsoft.Ifølge en udsendt meddelelse skal han 'i sin rolle styrke det danske Ingram Micro team og dets gode arbejde samt med basis i sin lange erfaring udvikle organisationen og vores portefølje yderligere. Jakob får ligeledes en nøglerolle i den nordiske ledelse," lyder det fra Ingram Micro.Selskabet blev for godt et år siden købt af det kinesiske konglomerat HNA for omkring 40 milliarder kroner.Det kan du læse mere om her: Kinesere køber Ingram Micro i kæmpehandel Mangel på knowhow, økonomiske ressourcer og visioner fra cheferne er de primære barrierer for den digitale transformation på HR-området, lyder konklusionen i en undersøgelse fra analysehuset IDC.Dermed adskiller de danske virksomheder sig fra virksomheder i resten af Europa, hvor det primært er virksomhedskulturen, der står i vejen."HR spiller en fundamental rolle for den digitale transformation - især når man ser på de mange udfordringer, der har med arbejdsstyrken at gøre. HR har fået en mere strategisk rolle i virksomheden, og det betyder mere fokus på at engagere arbejdsstyrken for at opnå digital succes - og dermed booste selvtilliden hos de danske virksomheder," lyder det fra IDC.