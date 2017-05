Ny spil-konsol en kæmpesucces for Nintendo: Aktiekurs buldrer op til højeste niveau i otte år - konsol rives væk

Nintendos værdi er buldret i vejret til højeste niveau siden 2008. Grund: En lille ny spilkonsol, der bliver revet væk.

Nintendo skruer op for produktionen af selskabets nye spilkonsol, Switch, der for alvor har ramt plet hos forbrugerne efter konsollen blev lanceret i marts.Faktisk vil så mange have et eksemplar af Switch-konsollen, at Nintendo har haft svært ved at imødekomme behovet.Ifølge Financial Times er det mere reglen end undtagelsen, at forhandlerne på det store amerikanske marked melder alt udsolgt blot få timer efter, at de har modtaget en sending med konsollen.Ved at skrue gevaldigt op for produktionen nu, håber Nintendo at kunne imødekommen den tradtionelt høje efterspørgsel op til den amerikanske thanksgivning samt til jul.Switch-konsollen slår bro mellem de klassiske fjernsyns-opkoblede konsoller og den mobile verden, der for alvor trækker andele på spil-markedet.Den vinkel har givet vind i sejlene. ifølge Nintendo er den lille Switch-konsol allerede den hurtigst sælgende spil-konsol i selskabets historie.Det forrygende salg har givet det ellers hysteriske aktemarked julelys i øjnene i en tid, hvor mange af de store gamle hardware-producenter ellers er under pres for at finde nye veje, der kan hamle op med den vildtvoksende skov af små, innovative virksomheder.Det skyldes ikke mindst, at Switch-konsollen har bestyrket aktiemarkedet i troen på, at Nintendo faktisk har noget at komme med, når det gælder smartphone-spil, der ventes at blive et gigantisk marked i de kommende år.Dette marked har Nintendo ellers været tilbageholdende med at gå ind på. Men nu ser det altså ud til at ske.Således er Nintendos aktuekurs i kølvandet på Switch steget til det højeste niveau siden 2008.Faktisk har troen på Switch gjort, at Nintendo nu har en markedsværdi på omkring 300 milliarder kroner.Det eksplosive salg minder lidt om salget af Nintendos dengang banebrydende Wii-konsol, der blev lanceret i 2006 (og som var Nintendos seneste rigtigt store hit).Der blev i alt solgt 100 millioner Wii-konsoller. Foreløbigt sigter Nintendo mod 18 millioner solgte Switch-enheder i løbet af det første år.Ifølge Financial Times er den mest alvorlige barriere for at nå dette mål manglen på komponetner - ikke mindst enhedens skærme.Flere af Nintendos underleverandører nyder også godt af successen. Blandt andet er aktiekursen hos Nintendos største underleverandør, Hosiden, steget til højeste niveau i syv år på grund af Switch-konsollen.Switch koster herhjemme omkring 3.000 kroner.