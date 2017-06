KMD efter politianmeldelse for hacking: Sådan indberetter du et sikkerhedshul til os uden at blive meldt til politiet

KMD har fået heftig kritik for at politianmelde en borger, der har fundet et sikkerhedshul i et af virksomhedens systemer. Koncerndirektør Mette Kaagaard forklarer, hvordan man melder en sikkerhedsbrist, uden at få lovens lange arm på nakken.

Annonce:



Annonce:

Mette Kaagaard, koncerndirektør, KMD.

"Vi vil meget gerne have henvendelser fra borgere, der finder problemer i vores systemer. De skal ikke være bange for at henvende sig".Sådan udtaler Mette Kaagaard, koncerndirektør i KMD.Hun har været centrum i en mindre mediestorm, siden det i sidste uge kom frem, at virksomheden har politianmeldt en borger, der har fundet en alvorlig sikkerhedsbrist i KMD-system.Computerworld har bedt direktøren forklare, hvad man konkret skal gøre, hvis man som it-kyndig borger finder et sikkerhedshul i et af KMD's mange systemer. Og ikke vil meldes til politiet."Det er vigtigt for mig først lige at pointere, at vi på ingen måde har meldt manden til politiet, fordi han har fundet et sikkerhedshul. Vi har meldt ham, fordi han har sat kode ind i vores system og trukket data ud på en måde, der ikke er meningen. Det opfatter vi som hacking, og derfor har vi et ansvar overfor vores kunder for at reagere. Så må det være op til myndighederne at afgøre, om der er sket noget ulovligt.""Jeg vil gerne have, at man henvender sig til den kommune eller myndighed, der er kunde hos os, med en beskrivelse af fejlen og screen dump af, hvor man har fundet fejlen. Så kan kunden forsøge at reproducere fejlen og rette henvendelse til os, og hvis kunden ikke kan reproducere fejlen, kan kunden jo rette henvendelse til borgeren igen."Meget af kritikken af KMD er gået på, at denne type politianmeldelse kan afholde velmenende borgere fra at indrapportere sikkerhedshuller i de it-systemer, KMD leverer til det offentlige.KMD holder dog fast i, at man generelt er positiv over for borgere, der henvender sig."Jeg håber ikke, det har betydet noget. Men samtidig kan jeg selvfølgelig også godt kigge indad, når jeg ser de kommentarer, der har været.""Vi skal som branche nok blive lidt bedre til at håndtere den slags sager. Det er potentielt ikke sidste gang, vi har set dette her, og derfor mener vi, at branchen har brug for fælles retningslinjer for, hvordan man håndterer det. Derfor har vi foreslået IT-Branchen at lave fælles retningslinjer, så borgerne har noget konkret at forholde sig til."