Endnu et dansk fibernetværk bliver åbnet: SE melder sig også klar til at åbne sit netværk for andre i 2018

De to fiberkæmper Eniig og SE er begge klar til at åbne deres netværk op for andre leverandører allerede i 2018.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Interessen var stor, da fiberselskabet Eniig onsdag meldte ud, at det fra 2018 vil åbne op for, at andre selskaber kan leje sig ind på Eniigs fiberinfrastruktur og levere indhold direkte til egne kunder.Eniig, der er resultatet af en sammensmeltning af EnergiMidt, HEF og Energinord, har 100.000 fiberkunder i Midt- og Nordjylland.Selvom det er mange, så er det fortsat under halvdelen af alle de adresser, der har adgang til fiber hos Eniig, der er koblet på.Det er dermed ønsket om at give kunderne valgfrihed og om at få endnu flere i dækningsområdet til at anvende fiber, der driver fiberselskabets beslutning om at åbne sit netværk op for andre leverandører."Vi vil gerne give kunderne valgfrihed, og jo mere vores fibernet bliver brugt, desto bedre er det for os," sagde direktør i Eniig Fiber, Søren Lindgaard, onsdag til Computerworld.Og Eniig bliver ikke den eneste danske fiberkæmpe, der i 2018 åbner netværket op, så andre kan levere indhold via infrastrukturen.Også energi- og bredbåndsselskabet SE vil vælge den strategi fremadrettet."Vi stiler også mod en åbning i 2018," skriver administrerende direktør i SE, Niels Duedahl, i en mail til Computerworld.Samtidig har Dansk Energi fredag morgen meldt ud, at alle danske fiberselskaber nu har et mål om at åbne deres net:Niels Duedahl fortalte tidligere i år til Computerworld, at SE samlede fiberinvestering vil nå op på syv milliarder kroner, når selskabet er i mål med udrulningen - det tager i alt omkring 15 år.Niels Duedahl fra oplyste samtidig, at SE nu har 100.000 kunder i fiberforretningen i Sydjylland, og at det det er planen, at mange flere kunder skal komme i hus i de kommende år, efterhånden som SE når op på at kunne tilbyde fiber til i alt 97 procent af borgerne og virksomhederrne i dækningsområdet."Vi har et momentum i vores fiberforretning, der er ganske, ganske imponerende. I den tid, jeg har været her, har fiber ændret sig fra at være et udskældt projekt til at være et projekt, der får skældud, hvis det ikke kommer hurtigt nok," sagde Niels Duedahl, der kom til SE i 2009.Med udmeldingerne fra både Eniig og SE kan det danske fibermarked ændre sig ganske markant i 2018, fordi mange nye leverandører og forretningskoncepter nu vil kunne komme i spil.Det er en udsigt, der vækker glæde hos Dansk Erhverv."Dansk Erhverv får en hed drøm opfyldt, hvis Eniig og andre energiselskaber åbner deres fibernet. Det vil give konkurrencen et boost og være til stor gavn for forbrugerne," skriver chefkonsulent i Dansk Erhverv, Poul Noer, i en mail til Computerworld."Men vi har stadig til gode at se, om energiselskaberne er villige til at tilbyde teleselskaber adgang på realistiske vilkår," tilføjer han.