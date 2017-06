Kriseramte Toshiba degraderes til minibørs - frygt for investor-panik tager til

Toshibas katastrofale nedtur får Tokyo Stock Exchange til at tvangsfjerne selskabet, som nu overflyttes til minibørs. Frygt for investor-panik tager til.

Kriseramte Toshiba rykker et skridt ned på den japanske fondsbørs, Tokyo Stock Exchange.1. august degraderes selskabet fra første til anden sektion på børsen, hvilket er udtryk for, at Toshiba ikke længere er meget værd som handelsvare.Degraderingen er blevet udløst automatisk, idet Toshiba har en negativ aktiekapital, skriver Financial Times.Børsens anden sektion består mest af små virksomheder, der ikke handles meget og minder på den måde lidt om eksempelvis den danske First North-børs.Med degraderingen øges sandsynligheden ifølge Financial Times for et stort udsalg af aktien i takt med, at frygten for en fuld afnotering af Toshiba-aktien tager til.Toshiba skal nemlig nu pinedød sørge for at få fjernet den negative aktiekapital, i det selskabet vil blive afnoteret, hvis det i to på hinanden følgende år har negativ aktiekapital.Analytikere vurderer, at degraderingen af Toshiba barberer omkring 10 procent af selskabets markedsværdi.Samtidig bliver selskabet fjernet fra to af de vigtigste børs-indekser i Japan, nemlig Nikkei 225 Average og Topix. Tilstedeværelsen på disse to indekser er afgørende for selskabets kreditværdighed, og derfor kan degraderingen bidrage yderligere til Toshibas nedtur.Selskabet har i de seneste mange måneder befundet sig i dets hidtil største krise. Toshiba forventer et underskud for 2016 på næsten 600 milliarder kroner.Toshiba har i nogle måneder forsøgt at afhænde sin chipforretning. Mange spillere har været interesseret. Toshiba pegede i sidste uge på et konglomerat med sydkoreanske SK Hynix som mulig køber.