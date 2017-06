YouSee lurer på netværks-åbninger: Derfor vil YouSee (måske) levere produkter over andre selskabers fiber

Interview: YouSee holder godt øje med fiberselskabernes udmeldinger om, at de vil åbne deres netværk op. Det kan give nye muligheder for YouSee, men der mangler fortsat svar på et helt centralt spørgsmål, siger finansdirektør Stig Pastwa.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser Mange virksomheder er bagud med EU-persondataforordningen - det kan blive dyrt Bliv klar til EU's persondataforordning (GDPR) inden den træder i kraft 25. maj 2018 | Læs mere

"Som en stor spiller i Danmark, har vi åbnet op for vores, men de regionale monopoler har ikke haft et behov for at åbne op. Så det er positivt, at de nu siger, at de vil gøre det."

Stig Pastwa er CFO og koncerndirektør i TDC/YouSee.

"Med en rigtig kommerciel profil og åbenhed fra fiberselskaberne vil det da være en mulighed."

Annonce:

YouSee har som landets største televirksomhed en infrastruktur, som de færreste andre selskaber kan matche - men også YouSee har begrænsninger forskellige steder i landet.Det er også en af grundene til, at YouSee holder godt øje med de seneste ugers udmeldinger fra danske fiberselskaber.Eniig og SE har meldt ud, at de allerede i 2018 vil give andre leverandører adgang til deres netværk, mens samtlige fiberselskaber nu har det som et vedtaget mål - uden dog at have sat en dato eller et årstal på.Det er som udgangspunkt en positiv udvikling på det danske telemarked, mener Stig Pastwa, koncerndirektør og CFO i TDC Group og YouSee."Vi har været fortaler for, at man skulle åbne op for netværkene. Som en stor spiller i Danmark, har vi åbnet op for vores, men de regionale monopoler har ikke haft et behov for at åbne op. Så det er positivt, at de nu siger, at de vil gøre det," siger han til Computerworld."Det, der bliver afgørende for, om det virkelig fører til en ændring, er på hvilke kommercielle vilkår, det bliver. Det er det helt store spørgsmål, og det afventer vi stadig svaret på," lyder det videre fra Stig Pastwa.Stig Pastwa blev CFO i TDC i 2016, hvor han kom til telekoncernen fra en tilsvarende stilling i Codan/Trygg-Hansa.Han har også tidligere haft topstillinger i selskaber som Saxo Bank, A.P. Møller - Mærsk og DSB.Stig Pastwa forklarer til Computerworld, at man eksempelvis kunne tage udgangspunkt i de priser, der gælder, når andre selskaber lejer sig ind på TDC's infrastruktur.De priser er typisk bestemt af myndighederne på grund af den regulering, TDC er underlagt."Noget i den retning er i hvert fald et sted at starte, for det kan man jo se, at der er nogen, der gør brug af. Der er nogen, der rent faktisk sælger i markedet enten med et helt simpelt produkt eller med et produkt, der kan sælges nogle flere ydelser på toppen af.""Vi ville da være interesserede i det, hvis det var på de kommercielle vilkår, men der er jo ikke kommet noget konkret ud endnu, så det er svært at vide mere end det," siger Stig Pastwa og tilføjer:"Vi synes jo selv, at YouSee har et rigtig godt produkt. Det kan vi også se, at vores kunder siger.""Det vil vi gerne bredere ud med, så med en rigtig kommerciel profil og åbenhed fra fiberselskaberne vil det da være en mulighed.""Nu kender vi jo ikke deres kommercielle vilkår, men hvis vi forudsætter, at de er rimelige, ville der være steder i Danmark, hvor vi ikke har den samme infrastruktur, som der er til rådighed.""Det er derfor, at vi siger, at man skal lade være med at bygge samme infrastruktur oven på en, der allerede er. Hvis den allerede er der, kan vi tilbyde noget mere til kunderne de steder."Der vil være rigtig mange muligheder for, at nogle kunder vil kunne få en bedre samlet oplevelse med en fiber, der måtte være hos et energiselskab, og så nogle ydelser, som vi har," lyder det fra YouSee.