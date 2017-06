Kommunale brugerklubber afviser blankt kritik fra Dansk Erhverv: Vi er ikke kriminelle, der stjæler opgaver fra det private marked

Dansk Erhverv beskylder de kommunale brugerklubber for at gå på rov blandt it-opgaver på det private marked, men det billede kan man slet ikke genkende hos brugerklubben SBSYS.

Efter forleden at være blevet beskyldt for at underminere det private marked retter en af de kommunale brugerklubber nu pistolløbet tilbage mod børsbygningen, hvor Dansk Erhverv har til huse.Hos den kommunale brugerklub SBSYS, der er en sammenslutning af 30 kommuner og en region, kan man ikke genkende billedet af, at man skulle bedrive offentligt opgavetyveri."Vi har noteret debatten om offentligt opgavetyveri. Vi ser ikke os selv som kriminelle, der stjæler opgaver fra det private marked," forklarer Anders Bjært Sørensen, der er"Tværtimod støtter vi fuldt ud konkurrence og har netop i slutningen af 2016 gennemført hele fire EU-udbud med et antal private leverandører, der i fuld konkurrence har budt på udviklingsopgaver, undervisningsopgaver og supportopgaver."Grunden til at SBSYS går i offensiven skal findes i den hårde kritik, som de kommunale brugerklubber fik forleden af Dansk Erhverv.Her på Computerworlds side luftede markedschef i Dansk Erhverv, Mette Feifer organisationens bekymringer for, at dårlig prissætning fra kommunal side er med til at undergrave det private marked."Brugerklubben ejer koden, men udvikling, implementering og support sker af private leverandører valgt efter EU-udbud nøjagtig som foreksempel Kombit eller SKI gør," siger Anders Bjært Sørensen.