Brugerne raser efter opdatering: Giv os det gamle Skype tilbage

Microsoft opdaterede Skype-app'en til Android og iOS i sidste måned, men brugerne synes ikke om det nye design

Microsoft opdaterede Skype-app'en for godt en måned siden med et nyt design og nye funktioner.Målet med opdateringen er at ramme en bredere målgruppe og samtidig gøre Skype til en mere moderne kommunikationsplatform.Af den grund har den nye Skype-app blandt andet Snapchat-lignende funktioner og et nyt, mere minimalistisk udseende.Men det er langt fra alle, der er fan af den nye app.Siden opdateringen har appen modtaget tusindvis af negative 1-stjerneanmeldelser i Googles app-butik , Play Store.“Hvorfor en ny app der er så ringe, kan få den forrige tilbage, det kan godt være unge mennesker kan bruge den, men hvad med os det har været med længe er det for jage os væk. Tilbage til den gamle,” skriver brugeren Kurt Pedersen.Det er særligt det nye design, som appen får skæld ud for. Det er for rodet og ikke intuitivt at finde rundt i, skriver flere brugere.Andre brugere skriver, at deres kontakter er blevet slettet i forbindelse med opdateringen af appen.Den måske dummeste fejl er dog, at man nu ikke længere kan se, hvem der er online.“Forstår ikke, de ruller en opdatering ud, som slet ikke er færdig endnu. Den mangler tydeligt en del arbejde for at være klar. Ville langt hellere have den gamle tilbage,” skriver brugeren Jesper Rishøj Thomsen.“MS fik en chance til at få fixet alt det lort, i har lavet med de seneste updates. Nu er den afinstalleret, da den ikke længere er brugbar,” skriver Mette Duvard Jørgensen.Appen kritiseres også på iOS-platformen.Det nye design rammer Windows og Mac-computere senere på året.