Tech-brief: Her er AMD's Ryzen 3 / Forskere 3D-printer fungerende kunstigt hjerte / Ny Audi A8 styres af Nvidia-hardware / Microsoft klar med ny Server 2016 Preview

AMD’s Ryzen 3-processorer leverer quadcore til menigmand, Nvidias nyeste Tegra-chips giver Audi kunstig intelligens og den seneste version af Windows Server er klar i test-version

Annonce:



Annonce:

Foto: Nvidia

Det er blevet fredag, og her kommer ugens sidste samling af teknologi-orienterede nyheder inden weekenden.God ferie til de af jer, der skal ud i sommersolen.AMD skyder med hårdt på alle fronter mod Intel, og det seneste ammunition er Ryzen 3. Ryzen 3 er en pendant til Intels i3-processor, men hvor en Core i3-processor kun har to kerner, fordobler AMD antallet på sine Ryzen 3 til fire.De to nye processorer ved navn Ryzen 3 1200 og Ryzen 3 1300X er begge quadcores med hver fire tråde. Ryzen 3 1200 har en grundhastighed på 3.1GHz og boost på 3,4Ghz og Ryzen 3 1300X på 3,5Ghz til 3,7Ghz.Begge vil udkomme den 27 juli, men priser er endnu ikke blevet offentliggjort.Ifølge AMD slår Ryzen 3 1300 X Intels i3-7100 i en lang række benchmark-tests, men tests og benchmarks fra uafhængige medier burde udkomme omkring den 27 juli.Et schweizisk forskerhold har 3D-printet et kunstigt hjerte, som rent faktisk fungerer.Det skriver Techcrunch Normalt er problemet med protese-hjerter, at kroppen ofte afstøder plast og metal-elementer, men det nye 3D-printede hjerte består af bløde materialer med blandt andet hjerteklapper i silikone.Det er ikke en tro kopi af et hjerte, men tæt på, skriver Techcrunch.I tests kunne hjertet pumpe vand rundt i et system som var det et kredsløb.Det er stadig en prototype, og materialerne i hjertet vil ikke holde til mere end tusind slag, før det går i stykker. Det svarer til omkring en halv times brug i menneskekroppen, men at et 3D-printet hjerte overhovedet fungerer, er stadig et gennembrud.Audi har sammen med Nvidia annonceret den første bil i verden, der styres af level 3 selvkørende teknologi. Bilen styres af seks af Nvidias processorer med at håndtere blandt andet trafikpropper.Niveau 3 betyder, at føreren af bilen på bestemte tidspunkter ikke behøver at være opmærksom ved rattet. I dette tilfælde er det, når bilen kører cirka 60 kilometer eller under på en motorvej - i køtrafik - kan bilen tage over og selv køre for bilisten.En Tesla har "kun" selvkørende teknologi på niveau 2, hvilket betyder, at mens bilen godt selv kan køre på sådanne strækninger, er det stadig lovpligtigt, at føreren af bilen holder øjnene på vejen.Audi A8 kommer til salg senere på året.En niveau 4-bil vil selv kunne styre uden menneskelig indblanding.Microsoft har udsendt sit første Insider Preview af Windows Server 2016 med funktioner fra den kommende September-opdatering.Det skriver ZDnet Det er den første version af Server 2016 som Insider-version, siden Microsoft tidligere på året offentliggjorde, at Server 2016 blev en del af Microsofts beta-program. Du kan læse mere om her, hvad det nye test-build indeholder. Som med alle andre versioner af Microsofts Insider-versioner, kan der forekomme fejl og mangler i forhold til den færdige version.