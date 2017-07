På job i ferien: “Sommerferien er jo den travleste tid for os på hele året, men det klarer vi nok, selvom vi er 40 mand nede”

Danske Banks Mobile Ecosystems, afdelingen bag Mobile Pay, er gået på sommerferie midt i MobilePays travleste tid, men der er stadig fuldt fokus på at holde Danmarks mest benyttede betalingstjeneste oppe.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra BESTSELLER Ny it-platform skal skabe fundamentet for fremtidig vækst i BESTSELLER Hos BESTSELLER er vi fulde af forventning; vi står midt i én af verdens største og mest ambitiøse implementeringer af Microsoft Dynamics 365. | Læs mere



“Sommerferien er jo den travleste tid på hele året, men det klarer vi nok, selvom vi er 40 mand nede, for vi har gjort vores forarbejde godt. Vi har en DevOps-tilgang, så vi har forberedt os på at have et vist minimum af kompetencer til stede hver dag,” tilføjer Karsten Hansen.

Karsten Hansen ved skrivebordet i Brabrand.



Skilsmissen skal ske i starten af efteråret, og der er travlt, men det skal man nu nok nå, lyder det lidt jysk fra Karsten Hansen.



Karsten Hansen rejser først selv på ferie til august.



“Jeg har mange unge kollegaer, så alle dem, der har brug for at holde sommerferie med børnene, gør det nu, og så holder vi andre gamle det selv lidt senere,” siger Karsten Hansen.



Læs også: På job i ferien: "De sidste tre-fire år har vi kørt med grundplanen fire dage om året. Resten af tiden har der været ændringer." Skilsmissen skal ske i starten af efteråret, og der er travlt, men det skal man nu nok nå, lyder det lidt jysk fra Karsten Hansen.Karsten Hansen rejser først selv på ferie til august.“Jeg har mange unge kollegaer, så alle dem, der har brug for at holde sommerferie med børnene, gør det nu, og så holder vi andre gamle det selv lidt senere,” siger Karsten Hansen.

De fleste ved nok, at MobilePay er en af de mest hentede apps nogensinde i Danmark.I alt brugere 3.5 millioner danskere app'en, og sommeren er den tid på året, hvor vi oftest svinger MobilePay-betalinger for at betale for isen på stranden, for gammelt skrammel på kræmmermarkedet eller til at dele regningen efter en fest.Hvad de færreste nok ved er, at afdelingen bag MobilePay, Danske Banks Mobile Ecosystems, sidder i Brabrand i Aarhus.Normalt er afdelingen på 55 udviklere i Danmark, men her i sommerferien - årets travleste tid - er man reelt set kun 10 mand.“Det er da til at mærke herude at der er sommerferie. Der er i hvert fald god plads i frokoststuen,” siger Karsten Hansen, project manager hos Danske Bank Ecosystems.De resterende 10 ansatte i Danmark suppleres af en stor udviklingsafdeling i Litauen, hvor man holder ferie forskudt med Danmark. Derfor kan der være så stor en andel på ferie i det danske sommerland, uden at det kan mærkes, hvis der skulle opstå problemer.“De af os, der er på arbejde, skubber vores egne udviklingsopgaver lidt til side og fokuserer på drift. Da Nets for nylig havde problemer, kunne vi stadig holde MobilePay oppe uden store problemer, netop fordi vi var forberedte,” siger Karsten Hansen.Netop på grund af nedbruddet på Nets-terminaler i hele Danmark oplevede MobilePay antallet af transaktioner ramme et skyhøjt niveau.Ud over daglig drift går sommeren med at få omdannet MobilePay til en selvstændig virksomhed i stedet for at være en integreret del af Danske Bank.Det sker blandt andet på grund af det nye større samarbejde med andre danske banker, efter at konkurrenten Swipp lukkede.“Det er et mega-projekt, og det er vores hovedopgave her hen over sommerferien, så vi kan nå at få skilt MobilePay fra Danske Bank inden deadline,” siger Karsten Hansen.