Dansk iPhone-firma konkurs efter kæmpekrav fra Skat

Det danske handelsfirma Phonetrade.dk erklærer sig selv konkurs efter stort krav fra Skat.

Danske Phonetrade.dk har indgivet konkursbegæring og er på vej til at dreje nøglen om.Selskabet har gennem de senere år opbygget en stor forretning på at indkøbe brugte smartphones - primært iPhones - og videresælge dem, efter de er blevet refurbished.En af de tre ejere, Morten Zachariassen, siger til eb.dk , at selskabet erklærer sig selv konkurs, fordi Skat har forlangt en efterbetaling af tre års moms.“Det er jo horribelt. Det ville tage os mange år at betale af, mens vi skal forsøge at drive virksomheden videre. Det kan man jo ikke,” siger han til avisen.Skat forlanger moms tilbage for telefoner, som Phonetrade har indkøbt i udlandet og som selskabet ellers regnede med ville kunne lægges under den såkaldte bruigtmoms-ordning.Morten Zachariassen siger til eb.dk, at han synes, at det er ‘ærgerligt,’ at Skat ikke kan være ‘lidt mere smidig’ og indgå en aftale med selskabet, fremfor at tvinge det til at lukke.Han vurderer, at det er de tre stiftere, der er den største værdi i selskabet, og derfor kan han godt forestille sig, at Phonetrade kan leve videre i en ny form, hvis kurator kan se ideen med det.Phonetrade blev stiftet i 2014. Det fremgår af selskabets helt dugfriske årsregnskab - der på grund af omlægning kun dækker et halvt år - at det er presset på likviditeten, men at det forventer 'positiv driftsresultat' fremover.Selskabet landede i regnskabsåret en bruttofortjeneste på godt en million kroner og et underskud på små 60.000 kroner.Personaleomkostninger er selskabets ubetinget største udgiftspost. De ligger på 982.000 kroner.Regnskabet betegnes af selskabet som 'utilfredsstillende.'