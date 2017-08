Sikkerhedsfirmaerne skovler nye ordrer ind: Her er der fuld fart på væksten

Mens sikkerhedstruslerne står i kø, boomer markedet for sikkerhedssoftware og -services.

It-sikkerhed er formentlig det emne i den globale it-industri, der har fyldt mest i de senere år. Gang på gang slår de it-kriminelle til og rammer store virksomheder og organisationer.Senest har vi set, hvordan Petya-angrebet er gået ud over blandt andre A.P. Møller-Mærsk, der netop i disse dage slikker sårene:Det øgede fokus på sikkerhedstrusler er med til at skabe masser af vækst hos leverandørerne af sikkerhedsløsninger og -services.Analysefirmaet Gartner skriver i en ny rapport, at der på verdensplan vil blive investeret syv procent mere i it-sikkerhed i 2017 end sidste år. 2016 var vel at mærke også et år, hvor der var et massivt fokus på it-sikkerhed.Med en vækst på syv procent når investeringerne i it-sikkerhed i år op på svimlende 86,4 milliarder dollars - omkring 547 milliarder danske kroner.Og festen fortsætter i sikkerhedsbranchen, for ifølge Gartner vil der næste år være mere vækst, så beløbet når op på omkring 589 milliarder kroner.“En voksende bevidsthed hos de administrerende direktører og bestyrelserne om sikkerhedshændelsers betydning for forretningen samt et regulatorisk landskab under udviklinghar ført til fortsatte investeringer i sikkerhedsprodukter og services,” skriver Gartner om den nye markedsopgørelse.Der er blandt andet høj vækst på områder som beskyttelse af it-infrastruktur - herunder sikkerhedstest - men den mest markante vækst findes inden for sikkerhedsservices.Den kategori dækker blandt andet over it-outsourcing, konsulenter og implementering af løsninger.Også EU’s nye persondataforordning afstedkommer nye investeringer på sikkerhedsområdet i mange virksomheder.Til gengæld vil væksten på hardware-området klinge af i takt med, at flere går over til cloud-løsninger.Gartner-analytiker Sid Deshpande advarer samtidig imod, at man tror, at nye teknologi-investeringer i sig selv forbedrer it-sikkerheden.“At forbedre sikkerheden handler ikke bare om at investere i nye teknologier. Som vi har set med den seneste bølge af globale sikkerhedshændelser, har det aldrig været vigtigere at have styr på de grundlæggende ting.”“Organisationer kan forbedre deres sikkerhed signifikant alene ved at adressere basal sikkerhed og relaterede hygiejne-elementer som sårbarheds-management, central log management, intern netværks-segmentering og styrkelse af systemer.”