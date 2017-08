Ny mand i spidsen for Visma: Skal bruge masser af nye folk for at nå ambitiøst vækstmål

Som ny mand i spidsen for Visma i Danmark har Torben Ryttersgaard en ambition om, at Visma skal vokse med 10-15 procent det kommende år. Den nye direktør skal bruge masser af nye folk for at gøre vækstdrømmene til virkelighed.

Torben Ryttersgaard har overtaget stillingen som ny administrerende direktør for Visma Consulting i Danmark.

Efter sommerferien har en ny mand sat sig for bordenden i den danske del af Visma Consulting.Torben Ryttersgaard kommer fra en stilling som underdirektør i konsulenthuset CGI og med sig har han ambitioner om masser af vækst.“Ambitionen er givet. Visma er en vækstvirksomhed, og derfor er det helt klart, at en del af ambitionen er, at vi kan fortsætte den vækstkurve, vi har haft de sidste par år,” siger den nye direktør, der netop er tiltrådt stillingen.Hvis vækstambitionerne skal blive til virkelighed kræver det i følge direktøren, at Visma finder de rigtige folk."Jeg har en målsætning om, at vi skal vokse med 10-15 procent det kommende år. Hvis vi skal det, så skal vi øge antallet af ansatte i forretningen med 25-30 mand."De seneste år har været gode for Visma-koncernen, der blandt andet har foretaget store opkøb i Danmark.Det så man senest i marts med opkøbet af Bluegarden, der havde Mogens Elsberg i spidsen.“Ambitionen er givet. Visma er en vækstvirksomhed, og derfor er det helt klart, at en del af ambitionen er, at vi kan fortsætte den vækstkurve, vi har haft de sidste par år,” siger Torben Ryttergaard.Han vil finde væksten på flere områder.Vismas danske vækst skal i følge direktøren både drives organisk og samtidigt af flere opkøb. Derudover skal der mere fokus på den private sektor, i det man i den danske forretning i dag finder omkring 75 procent af omsætningen i den offentlige sektor.Visionen om at få 25-30 nye folk på kontoret kan vise sig at blive en udfordring for den nye Visma-boss.Over hele landet slås man i branchen om at tiltrække kloge hoveder, og flere virksomheder døjer gevaldigt med overhovedet at få besat de stillinger de slår op.Rekrutteringen af de nye medarbejdere bliver afgørende for, om den nye direktør når sit mål for væksten i sit første år på posten."Vi kan ikke nå vores vækstmål, hvis vi ikke er i stand til at tiltrække kapacitet. Det kan ikke lade sig gøre. Så skal vi gøre det ved at arbejde med freelancere. Det er ikke givet, at det bliver umuligt, hvis vi ikke kan tiltrække resurser selv, men vi vil ikke kunne få den vækst på bundlinjen, som vi gerne vil have,,“ siger Torben Ryttersgaard.Torben Ryttersgaard overtog stillingen fra Carsten Boje Møller, der havde bestridt posten siden 2011.