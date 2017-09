Computerworld-læsere til styrelse efter Android-problemer har kostet 600.000 kroner: ”Hvorfor trykker I ikke bare på ”opdater”?

Slots- og kulturstyrelsen har tilbagerullet et stort sikkerheds-projekt til mobilenheder, fordi styrelsens nyindkøbte hardware ikke matchede specifikationskrav fra Statens It. Computerworld-læsere undrer sig over, at styrelsen ikke har løst problemet med en simpel softwareopdatering.

Hvad er MIA? - En sikker container til afvikling af apps. Medarbejderne kan køre kommercielle applikationer, uden at applikationerne kan få adgang til resten af telefonen - og omvendt.



- Organisationen kan lave sin egen app-store, hvorfra der kun kan hentes ledelsesgodkendte applikationer.



- Sikre applikationer til internet-browsing, email og kalender.



- VPN-forbindelse fra telefon til organisationens datacenter.

Slots- og Kulturstyrelsen har skrottet et nyt sikkerhedssystem til mobilenheder, inden det overhovedet kom til at virke, fordi styrelsens nyindkøbte smartphones ikke kan køre systemet ordentligt.Men kunne problemet være løst med en simpel softwareopdatering?Det har flere Computerworld-læsere spurgt om, og der ser ud til at være noget om snakken.Problemet ligger i, at Slots- og kulturstyrelsen har købt de forkerte telefoner til at køre det nye sikkerhedssystem.Styrelsen købte i slutningen af 2016 163 Huawei P9-telefoner og 100 Sony Z2-telefoner på baggrund af en anbefaling af Statens It, der har leveret systemet til styrelsen.Det primære krav var, at telefonerne skulle have Android 5.0 eller nyere.Men systemet, der går under navnet MIA, virkede ikke, og få måneder efter havde Statens It pludselig ændret specifikationerne.Nu hed kravet Android 6.0 – og det ville i øvrigt fungere bedst på Samsung-telefoner.Slots- og Kulturstyrelsen bedt om at få rullet systemet tilbage med uforrettet sag, men i mellemtiden er Android 6.0 blevet tilgængeligt til både P9 og Z2, og så er vi tilbage til læsernes spørgsmål: ”Hvorfor trykker i ikke bare på opdater?”Computerworld har stillet spørgsmålet til Kresten Bay, der er kontorchef i Slots- og Kulturstyrelsen – og han har lagt mærke til, at problemet måske kan løses relativt nemt.”Det er korrekt, at det efterfølgende er blevet muligt at opdatere de indkøbte telefoner til Android 6.0,” skriver han til Computerworld.”Derfor har vi fortsat dialogen om MIA med Statens it med henblik på at få afklaret, om leverandøren, Citrix, kan garantere os, at systemet vil virke godt og effektivt.”Da Kresten Bay og hans kollegaer i april måned blev bekendt med, at Statens It havde ændret kravsspecifikationerne, kom det fuldstændig bag på dem.På det tidspunkt havde Slots- og Kulturstyrelsen i flere måneder forsøgt at få det indkøbte sikkerhedssystem – MIA – til at fungere uden held.Det var derfor lidt af en overraskelse, at det pludselig var nødvendigt med Android 6.0 – og at Samsung-telefoner skulle køre systemet bedre end andre.”Vi er ikke bekendte med, hvorfor kriterierne blev ændret,” skriver Kresten Bay.Det er Citrix, der leverer det overordnede system bag MIA, som Statens It har tilpasset, og herfra er der intet krav om hverken Android 6 eller Samsung-telefoner.Statens It afviser at stille op til interview om, hvorfor man ændrede kravspecifikationerne til systemet, og hvorfor det skulle fungere bedst på telefoner fra lige præcis Samsung.