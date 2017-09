Her er det helt nye Apple Watch - nu med mobilforbindelse

Apple har netop lanceret et helt nyt Apple Watch med 4G-forbindelse. Danskerne må dog i første omgang nøjes med en udgave uden 4G.

Apple præsenterede her til aften Apple Watch Series 3. Den tredje generation af virksomheden smartwatch.Det nye Apple Watch får som noget helt nyt indbygget en 4G-forbindelse, der betyder, at du kan bruge det uafhængigt af din telefon.En kærkommen mulighed for løbere, der ikke længere behøver løbe med deres telefon, hvis de ønsker at lytte til musik.Det nye Apple Watch Series 3 har samme telefonnummer som din telefon, og det har et indbygget simkort, og du skal derfor ikke selv indsætte et nyt simkort i den.I første omgang vil udgaven med 4G-forbindelse dog ikke blive sat til salg i Danmark, men danskerne vil dog kunne købe en udgave uden 4G-forbindelse, når uret bliver lanceret den 22. september.Uret får en ny dual core-processor der er 70 procent hurtigere og det er desuden udstyret med en højdemåler, der kan registrere, når du løber op ad trapper eller bakker.Det nye ur har samme design og samme størrelse, som Apple Watch Series 2.Samtidig annoncerede Apple en række nye forbedringer til softwaren til Apple Watch, der kommer med den næste generation af Apples styresystem til Apple Watch, Watch OS4.De nye forbedringer udnytter Apple Watch pulsmåler bedre, og kan blandt andet advare brugerne om uregelmæssige hjerterytmer og giver dig flere oplysninger om din puls.Watch OS4 kommer den 19. september og virker også med ældre udgave af Apple Watch.