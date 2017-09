Slå Bluetooth fra på din telefon: Ny sårbarhed giver kriminelle adgang til din computer eller tablet

En ny sårbarhed kan særligt ramme Android-telefoner, ældre Windows-computere eller iPhone med iOS 9 eller ældre

Er du typen, der aldrig slår Bluetooth-funktionen fra på din smartphone eller computer?Det burde du måske begynde at gøre.Sikkerhedsfirmaet Armis har fremvist solide beviser på, at man via en Bluetooth-sårbarhed kan få adgang til en lang række forskellige enheder, hvad end det er Windows-computere, iPhones eller Android-telefoner.Det skriver blandt andet The Verge. Sårbarheden kaldes Blueborne og minder om en sårbarhed i WiFi-standarden, der blev fremvist tidligere i år.Da Bluetooth-forbindelse ofte bliver prioriteret på telefonen, så parring til en højttaler eller lignende skal foregå så gnidningsfrit som muligt, har angriberen fri adgang til at tilgå telefonen uden brugeren opdager det.Du kan se et angreb ske i videoen herunder på en ikke-opdateret Google Pixel.De fleste personer skal ikke frygte at blive ramt af Blueborne. Personen som vil ramme dig, skal være inden for Bluetooth-rækkevidde og kan kun ramme én person af gangen.Men det kunne være et våben, som kan udnyttes til industrispionage eller direkte overvågning.I videoen ovenfor tager den "kriminelle" eksempelvis et foto af det uvidende offer og henter billedet ned.Alle enheder med Bluetooth-funktion er i princippet sårbare, men Apple har patchet sårbarheden i sin iOS 10-opdatering (alle ældre telefoner med iOS 9 er derfor ikke beskyttet), og Microsoft har også udsendt en patch tilbage i juli.Har du ikke opdateret din computer for nylig, bør du gøre det.Det efterlader folk med Android-telefoner. Google har udsendt en opdatering til producenterne, men hvorvidt sårbarheden er rettet afhænger af den enkelte producent. Særligt billigere Android-telefoner som ikke modtager opdateringer særlig ofte kan være udsat.