Morgen-briefing: Svensk centralbank digitaliserer kronen og introducerer ‘e-krona’ / GlobalConnect låner en milliard kroner i ny låntype / Telia får milliardbøde i en af verdenshistoriens største bestikkelsessager

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne fredag morgen.Den svenske Riksbanken - der svarer til den danske Nationalbanken - er som den første centralbank i verden på vej med en digital version af sin valuta.Den kommer til at hedde ‘e-krona’ og skal handles via app eller betalingskort, skriver Dagens Industri. Ifølge avisen er andelen i kontante betalinger i Sverige dykket fra 40 procent i 2010 til blot 15 procent i 2016.“Fortsætter udviklingen risikerer vi at få et samfund, hvor det ikke længere går an at betale med kontanter. Samtidig drives elektroniske penge og betalingsmåder udelukkende i privat regi og af nogle få spillere. Det kan ifølge Riksbanken gøre samfundet sårbart,” skriver avisen.Danske GlobalConnect har ifølge Børsen optaget et lån på en milliard kroner, som skal anvendes til udbygning af selskabets fibernet.Lånet et helt usædvanligt et realkredit-lån, da selskabet er det første teleselskab, der udnytter den lovændring, der fra årsskiftet gjorde det muligt for teleselskaber at optage realkreditlån til at finansiere infrastruktur.Lånet har en løbetid på 20 år.“Før betalte vi 5,7 procent i rente, hvilket egentlig var ret godt. Nu skal vi selvfølgelig betale en bidragssats, som måske er i den høje ende, fordi det er et nyt produkt. Men ellers skal vi betale samme rente, som man kender fra boligmarkedet,” siger direktør Christian Holm Christensen til avisen.Telia skal betale lidt over seks milliarder kroner for omfattende bestikkelse i Usbekistan via selskabet Coscom.I en udsendt pressemeddelelse skriver statsadvokat i New York, Joon H. Kim, at Coscom fra 2007 til 2010 har betalt i alt 331 millioner dollar i bestikkelse til en usbekisk embedsmand.Telia erkender bestikkelsen og skal nu foruden bøden på ialt 965,8 millioner dollar stramme op på de interne kontroller.De amerikanske myndigheder kalder sagen for ‘en af de største’ bestikkelsessager nogensinde med en af de største straffe nogensinde.Bestikkelsen blev betalt til en embedsmand med tætte forbindelser til en højtplaceret regerings-forbindelse i landet, som direkte kunne påvirke udmøntningen af den usbekiske tele-lovgivning.“Telia og Coscom strukturerede og skjulte bestikkelsen via forskellige betalinger til et skuffeselskab, som ledelsen i Telia og Coscom vidste var ejet af den udenlandske embedsmand. Bestikkelsen blev betalt over adskillige omgange over fem år, så Telia kunne entrere det usbekiske marked og så Coscom kunne tildrage sig værdifulde tele-aktiver,” skriver amerikanerne.Investeringer og partnerskaber skal gøre Nordea til en digital bank - blandt andet med fokus på iværksættere inden for fintech.Banken har blandt andet etableret en accelerator-ordning for iværksættere og har lanceret en udviklingsportal for at invitere virksomheder inden for.“For fire eller fem år siden ville vi have dræbt en startup på to uger på grund af vores kultur. Vi har behov for en helt ny tankegang, og det hjælper f.eks. en accelerator os med. Når mennesker i en traditionel bank arbejder med startups, så ændres tankegangen, fordi vi ikke kan bruge lang tid på processer og beslutninger,” siger direktør Casper von Koskull til Børsen. Vidste du, at den lille norske ø Finnøy lige nord for Stavanger i forhold til sin størrelse har verdens største bestanddel af el-biler?Ifølge Reuters er hver femte bil på øen en el-bil. På verdensplan er blot en tusindedel af bilparken elektrisk.Grunden til den store andel på Finnøy er ifølge Reuters, at el-biler ikke skal betale for at køre til fastlandet via den 5,6 kilometer lange Finnøy-tunnel. Her koster et årskort for en benzinbil, der pendler til fastlandet dagligt, små 50.000 kroner.Meget kan dog ændre sig i den kommende tid. Sidste år var 29 procent af alle ny-indregistrerede biler i Norge el-biler.