Pengene vælter ud af danskstiftede Ominto: Alligevel scorer direktør 21 millioner kroner i bonus

Kvartal efter kvartal fosser pengene ud af det dansk-drevne it-selskab Ominto, der i øjeblikket er i risikozonen for at blive afnoteret på den amerikanske Nasdaq-børs. Alligevel belønnede selskabet direktøren med en klækkelig bonus på 21 millioner kroner.

Annonce:



Annonce:

Ominto driver cash-back-platformen Dubli. Platformen giver medlemmer mulighed for at opnå rabat, når de handler på en række hjemmesider.

Regnskaberne hos det danskdrevne it-selskab Ominto ser ikke for godt ud. Og faktisk står det generelt så skidt til, at Nasdaq overvejer at pille Ominto af børsen.Det ændrer dog ikke ved, at administrerende direktør Michael Hansen er blevet belønnet med en bonus på 21 millioner kroner. Det skriver Børsen Bonussen blev givet til den danske direktør efter han trak selskabet fra den mindre OTC-børs op til på mægtige Nasdaq. For det belønnede selskabet ham med en kontant bonus på 13 millioner kroner samt en aktiepost til en værdi af 8 millioner kroner.Udbetalingen bonusen skete på trods af, at Ominto de sidste mange kvartaler har leveret galoperende underskud på mellem omkring 10 til 30 millioner kroner.Nasdaq har givet Ominto indtil d. 23 oktober til at få rettet op på en række punkter som man finder kritisabelt blandt andet et forsinket regnskab.