Microsoft dropper Skype for Business: Microsoft Teams overtager i stedet

Microsoft Teams-tjenesten er ikke mere end et år gammel, men nu skal det helt erstatte Skype for Business

Du kan integrere Microsofts Power BI direkte i Teams for at skabe overblik. Foto: Microsoft.

Microsoft har så stor tro på sin Teams-tjeneste, at kodegiganten nu erstatter Skype for Business med tjenesten.Det fortæller Microsoft ved dette års Ignite-konference i Orlando, Florida, hvor Microsoft deler sine fremtidsplaner.I de planer indgår at lukke for Skype for Business og erstatte det med Teams.Det skriver blandt andet The Verge Skype for Business overtog selv rollen som kommunikationssoftware for virksomheder efter Microsofts Lync-tjeneste i 2015.Da Microsoft sidste år udgav Teams som en del af Office 365 for Business-pakken, var det tydeligt, at Skype for Business måtte lade livet en dag, da Teams har integreret de fleste af Skypes funktioner.Teams er et hold- og gruppeopbygget chatprogram, som i høj grad minder som Slack, et lignende kommunikationsprogram til virksomheder, der har stor udbredelse i særligt USA.Microsoft slår ikke Skype for Business ihjel lige med det samme.Der udkommer en ny version af Skype for Business Server næste år til de virksomheder, der endnu ikke er klar til at tage skiftet til Teams, men fremad bliver det Teams, der bliver prioriteret fra Microsofts side.Har din virksomhed en Office 365 Business-aftale, kan du hente og afprøve Teams.