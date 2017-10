Batteri-problemer med splinternye iPhone 8: Batterierne svulmer op og ødelægger telefonerne

Apple undersøger en række sager om batterier, der svulmer gevaldigt op i helt nye iPhones.

Iphone 8 Plus har en startpris på 7000 kroner.

Bare få uger efter lanceringen af iPhone 8 undersøger Apple nu det, der ligner et seriøst problem med batterierne i de nye iPhones.Siden lanceringen af de nye telefoner har brugere rapporteret om, at batterierne i iPhone 8 Plus svulmer op i en sådan grad, at telefonens frontparti river sig løs.Det første offentligt kendte tilfælde var i Taiwan, og siden har iPhone-brugere i Canada, Kina, Japan og Grækenland fortalt om samme problem.Sam Jaffe er analytiker i batteri-industrien, og han siger til The Verge , at batterier som regel svulmer op, når deres levetid er ved at løbe ud.”Det er meget usædvanligt for et helt nyt batteri, og det leder tankerne hen på, om der måske er noget helt fundamentalt galt med iPhone-batterierne.”Apple er i gang med at undersøge problemet, der indtil videre kun er set i meget få tilfælde.Samsung måtte sidste år tilbagekalde og droppe sin flagskibs-telefon, Galaxy Note 7, fordi batterierne svulmede op og gik i brand.