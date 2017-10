Morgen-briefing: Microsoft ‘pensionerer’ første store Windows 10-version / Microsoft pensionerer også Outlook 2007 og Office 2007 / Endnu en chef fra Region Sjælland tiltalt i bestikkelsessag

Microsoft ‘pensionerer’ første store Windows 10-version. Microsoft pensionerer også Outlook 2007 og Office 2007. Endnu en chef fra Region Sjælland tiltalt i bestikkelsessag. Alibaba investerer gigantiske 95 milliarder kroner på ‘research hubs’.

Godmorgen fra Computerworld. Her kommer overblikket over it-nyhederne torsdag morgen v/ morgen-briefing-bestyrer Dan Jensen.Microsoft har udsendt de allersidste sikkerhedsopdateringer til den første såkaldte feature-upgrade af Windows 10, som stammer fra november 2015 - hvorfor den hedder ‘Windows 10 1511.’Microsoft har siden lanceringen af Windows 10 udsendt flere feature-upgrades. Hver af dem skal efter planen opdateres i 18 måneder.Windows 10 1511 er dog blevet opdateret i næsten to år, i det den blev udsendt 10. november 2015.De fleste privatbrugere lader opgraderinger og opdateringer køre automatisk, mens det for erhvervs-udgaver af Windows 10 kan være en større omgang at indarbejde nye funktioner og tilpasninger i forbindelser med en feature-upgrade.De næste feature-upgraderes, der bliver pensioneret, bliver ‘Windows 10 1611’ og ‘Windows 10 1703’. De pensioneres i henholdsvis marts 2018 og september 2018.Og nu vi er i gang med Microsofts pensionerings-planer: Selskabet har også udsendt de absolut sidste sikkerhedsopdateringer til Outlook 2007 og Office 2007.De to programmer har været i såkaldt ‘extended support’ i nogen tid, men nu er det altså slut. Istedet opfordrer Microsoft til, at man skifter til cloudbaserede Office 365.Microsoft nok så kendte ‘ribbon’-interface - altså bjælkerne med tabs øverst i dokumentet - blev ellers introduceret med Office 2007.Microsoft meddeler, at det er vigtigt for brugere, der i dag anvender både Office 365 og Outlook 2007 at opgradere inden månedens udgang, da Outlook 2007-brugere ikke senere vil kunne tilgå Exchange Online-mailkonti via Office 365-portalen.Bagmandspolitiet har rejst tiltalte mod endnu en højtplaceret medarbejder i Region Sjælland i den store bestikkelsessag, der for tiden er godt i gang i Retten i Glostrup.Her sad tre tidligere højtplacerede medarbejdere fra Region Sjælland samt fire tidligere højtplacerede medarbejdere fra Atea tirsdag på anklagebænken til det første af i alt 32 retsmøder.Med den nye tiltalte hæves antallet af tiltalte fra Region Sjælland til nu fire personer. Den fjerde person er blandt andet tilalt for med sin kone at have været på en rejse til Rom sammen med en Atea-chef.Ifølge Berlingske Business skal den nye tiltaltes sag for retten i marts 2018. Den skal behandles separat, da han kun er tiltalt for to forhold.Der er nedlagt navneforbud i sagen, som egentlig blev ophævet af byretten tirsdag, men som er blevet kæret til landsretten.Fremadstormende kinesiske Alibaba vil investere 15 milliarder dollar - knap 95 milliarder kroner - i etableringen af en otte såkaldte ‘research hubs’ i lande uden for Kina.Her skal flere hundrede forskere udvikle AI, quantum computing, såkaldt human-machine interaction, internet of things og fintech.De otte centre skal bygges over de kommende tre år. De kommer under fællesbetegnelsen ‘Alibaba Damo Academy’ til at ligge i Israel, USA, Rusland og Singapore samt Kina.‘Damo’ står iøvrigt for ‘Discovery, Adventure, Momentum, Outlook.’Alibaba har for tiden omkring 25.000 udviklere ansat. Kina har en klar ambition om at blive globalt førende inden for AI.