Kostede 20 øre i 2010: Nu er en bitcoin 33.000 kroner værd

For første gang nogensinde runder bitcoin-kursen 5.200 dollar.

Værdien på en bitcoin har været støt stigende i lang tid. Nu er værdien af en enkelt bitcoin for første gang rundet 5.000 dollar.Faktisk nåede bitcoin torsdag eftermiddag en kurs på 5.209 dollar, hvilket svarer til knap 33.000 kroner.Det svarer til en markant stigning siden december, hvor bitcoins blev handlet til under 1.000 dollar.Bitcoin-kursen er tumlet en del op og ned undervejs.Den faldt eksempelvis til under 4.000 dollar for en måned siden, efter den kinesiske regering besluttede at blokere for handel med kryptovalutaen, der er den største i verden for tiden.Men siden er den altså igen buldret op ad.Til Bloomberg siger manager i Seven Investment, Ben Kumar, at han ‘ikke vil blive overrasket,’ hvis bitcoin-kursen fortsætter sin himmelflugt i den kommdende tid.“Jeg vil ikke blive overrasket, hvis den [kursen, red] blev fordoblet i løbet af den næste korte periode. Der kommer til at gå lang tid, før folk bliver trætte af at jagte ‘the next big thing,’” siger han til avisen.I den etablerede bankverden er der både mistro og tvivl, men også en gryende accept, af den meget volatile kryptovaluta.Herhjemme har Jyske Bank-chef Anders Dam blandt andet sammelignet kryptovaluta med den såkaldte Christiania-mønt, der var fristadens Christianias bud på egen valuta.Ifølge bankfolkene er bitcoin på samme måde kun er noget værd, fordi ‘nogen’ er blevet enige om det - og altså ikke fordi den er koblet op på et overordnet, økonomisk system med underliggende aktiver, nationale systemer og politikker og med værdi i etablerede markeder.Den etablerede finansverden er dog begyndt at kigge på kryptovalutaerne som en mulighed.Blandt andre har Saxo Bank åbnet op for handel med både bitcoin og ethereum.Så sent som i 2010 kunne man købe en bitcoin for blot 20 øre.Det betyder, at bitcoinen med sin nuværende kurs er steget med gigantiske 16,5 millioner procent på syv år og at en investering dengang på 700 kroner i dag ville være steget til en værdi på næsten 116 millioner kroner.