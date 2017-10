Dansk Region afsløret i sjusk med kodeord og brugernavne: Var frit tilgængelige på internettet

Region Hovedstaden har ved en fejl lagt kodeord og brugernavne til hospitalsudstyr og internettjenester ud på internettet.

I Region Hovedstaden har kodeord og brugernavne til vigtigt hospitalsudstyr og internettjenester i sundhedssektoren ligget frit tilgængeligt på nettet.Det skriver det danske it-medie Version 2 Mediet har en lavet en søgning på domænet vip.regionh.dk, der giver adgang dokuments-styringssystemet VIP som alle borgere frit kan logge på meden anonym brugerkonto.Søgningen afslørede adskillige dokumenter, der indeholdte både brugernavne og kodeord.“Jeg vil gerne slå fast, at det ikke er meningen, at kodeord og brugernavne skal være offentligt tilgængeligt på VIP. Det er en fejl, og vi har nu gennemgået alle de dokumenter med adgangskoder og brugernavne, vi kunne finde, og lukket dem for offentlig adgang,” oplyser Anne Skriver Andersen, direktør i Region Hovedstadens Center for Sundhed, i et skriftligt svar til Version2.