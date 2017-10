Helt ny version af Ubuntu klar: Dropper udskældt brugerflade

Canonical har udgivet version 17.10 af det populære Linux-system Ubuntu, og denne gang dropper Canonical Unity og har i stedet valgt Gnome-brugerfladen

Annonce:



Annonce:

Selskabet Canonical har udgivet en ny version af Ubuntu-distributionen med versionsnavnet 17.10.Det er en version, der af mange bliver kaldt den mest radikale i mange år, og det er af en særlig grund.Canonical dropper nemlig sin egen brugergrænseflade kaldet Unity og omfavner i stedet Gnome, den i forvejen mest kendte og benyttede brugerflade til Linux.Du kan læse mere om Ubuntu 17.10 og hente den nye version her. Alting vil se genkendeligt ud, men alligevel anderledes. Ikoner og opsætning minder om Unity, men animationer minder i højere grad om MacOS.Du kan se en kort gennemgang i videoen herunder.Mange Linux-brugere har ikke just været glade for Canonicals valg af Unity-som brugerflade på grund af fejl eller underlige designvalg.I 17.10 bliver det også muligt at rykke rundt på procesbaren, der ellers traditionstro har siddet i venstre side.Ubuntu 17.10 bygger desuden på Linux-kernel 4.13.Den nye Ubuntu-version er som altid gratis, kan hentes nu, men er ikke en LTS (Long term Support)-version.Den ære tilfalder version 18.04, der forventes at udkomme til foråret 2018.